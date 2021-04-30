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Месси согласился на снижение зарплаты в "Барселоне", но с условием
Источник материала: Партизан
Лионель Месси готов пойти на снижение заработной платы и заключить новый контракт с "Барселоной". Но для этого каталонцы должны во время летнего трансферного окна собрать команду, которая будет способна побороться за Лигу чемпионов.
Об этом
Отмечается, что такие договоренности были достигнуты во время встречи Месси с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой. По информации каталонских СМИ, Месси якобы готов пойти на 50-процентное сокращение своей зарплаты.
Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом заканчивается в конце сезона.
В этом сезоне в испанской Ла Лиге аргентинец провел 30 матчей, забил 25 мячей и сделал 11 ассистов.
Напомним, прошлым летом появились слухи о том, что Месси может покинуть "Барселону". В качестве претендентов на аргентинца назывались "Манчестер Сити" и "ПСЖ". В итоге Месси объявил, что продолжит играть за каталонский клуб в этом сезоне.
При этом осенью сообщалось, что аргентинец уже зимой может бесплатно перейти в "Ман Сити".
Напомним, что Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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Лионель Месси готов пойти на снижение заработной платы и заключить новый контракт с "Барселоной". Но для этого каталонцы должны во время летнего трансферного окна...
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