Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые станут родителями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда телесериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и известный фигурист Илья Авербух готовятся к рождению первенца: об этом актриса рассказала в своих соцсетях.

26-летняя актриса обрела счастье в браке с 47-летним фигуристом, даже несмотря на серьезную разницу в возрасте и осуждение публики. И хотя звездная пара редко делится совместными снимками и рассказывает о своих семейных буднях, но на этот раз они решили не молчать.

В своем Instagram Арзамасова опубликовала интригующий пост: на видеоролике актриса позировала с явно округлившимся животом.

На видео Аврбух подошел к молодой супруге и обнял ее за талию. При этом будущие родители выглядели абсолютно счастливыми.

"Делимся нашей радостью, пока нас в этой радости не стали разоблачать", - написала звезда "Папиных дочек" и пожелала всем хорошего дня.

Поклонники и коллеги сразу же начали поздравлять звездную семью с радостным событием: пожелания легких родов, здоровья и счастья буквально заполонили сеть и растрогали будущих родителей. Напомним, что Авербух и Арзамасова расписались в декабре 2020 года, заявив, что "маршрут построен" .

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