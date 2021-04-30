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«Мы их найдем и зачистим». Николай Карпенков комментирует фильм «Убить президента»

30.04.2021 12:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы их найдем и зачистим». Николай Карпенков комментирует фильм «Убить президента»
Кадр из видео
Командующий внутренними войсками Николай Карпенков дал интервью телепропагандисту Азаренку. Он прокомментировал фильм «Убить президента», показанный в эфире ОНТ.

«Четко видно и понятно, что это не мягкая, добрая оппозиция, радеющая за белорусский народ, за мирные перемены, а, конечно, все больше и больше они похожи на бешеных псов, которые в своих планах радикальных, в своих кровавых замыслах готовят вооруженный переворот, готовят убийство, похищение», — сказал силовик.


«И мы готовы действовать. Как только поступит приказ — где бы они не находились, без срока давности — мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь — более защищенной. Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Они очень любят нам напоминать про наши семьи и строить все свои угрозы по отношению к нам через наших жен и детей. Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ либо кто-то из них что-либо совершит по отношению к главе государства, к членам его семьи, к сотрудникам правоохранительных органов, к женам и детям наших сотрудников, наша реакция будет молниеносная и удар будет сокрушительный. И он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция. Мы их найдем и зачистим. И пусть они знают, что возмездие неотвратимо», — сказал Николай Карпенков.
 
 
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