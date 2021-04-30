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Майский ажиотаж: сколько стоит снять дом для отдыха в странах Содружества?

30.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье в последние дни вырос в два-три раза. Цена за сутки начинается от 20 тысяч рублей. Повлиял запрет на отдых в Турции и предстоящие праздники. Сколько стоит снять домик в странах Содружества, узнавали корреспонденты «МИР 24».

Армения

Жара, красивая природа и местное гостеприимство привлекают в Армению туристов из стран Содружества. Согласно опросам, республика стала одним из приоритетных направлений у россиян на майские праздники. В пригороде Еревана для отдыха можно арендовать дачу. Двухэтажный особняк с евроремонтом, обязательным бассейном и, конечно, мангалом для шашлыка обойдется за сутки в 40 долларов. За дополнительную цену хозяева могут приготовить завтрак или предоставить услуги гида.

Казахстан

В Нур-Султане аренда загородного дома обойдется в среднем в 150 долларов за сутки, включая баню, бассейн и мангал. Средняя площадь такого дома – до 200 квадратных метров. На майские праздники спрос на них не высокий, в столице Казахстана еще прохладно. В отличие от южных регионов страны, где сейчас жара под 30.

Беларусь

В Беларуси длинных каникул на майские праздники не будет. Горожане рассматривают аренду дач на лето. Поиски начинают уже с марта. Снять свободную дачу в пригороде Минска можно и за 50 долларов в месяц. Это обычный дачный домик, вода из колодца, удобства на улице. Сейчас цены находятся в районе 300 долларов за месяц. Для более комфортной жизни – все, что выше 500 долларов. Можно рассчитывать на облагороженную территорию, современную мебель и бытовую технику. Но большинство белорусов все же планируют летний отдых с комфортом, поэтому в топе элитный сегмент дач. Там цена доходит до 25 долларов за сутки.

Азербайджан

В Азербайджане дачный сезон начинается с июня и продолжается до середины сентября. Но бакинцы любят уединяться от городской суеты и на праздниках. В мае стоимость аренды дачи на сутки колеблется от 30 до 500 долларов. Все зависит от места и состояния жилой части дома. Чем ближе к морю, тем дороже. Если вы хотите двухэтажную виллу на берегу, цена будет выше в несколько раз.

Таджикистан

В Таджикистане дачный отдых непопулярен. Жители предпочитают проводить отпуск в домах отдыха. Чаще всего в Варзобском ущелье в 20 километрах от столицы. На его территории расположены современные дома с бассейнами. Площадь таких зон – от пяти соток до нескольких гектаров. Сутки в таких условиях для семьи из четырех человек стоят от 50 долларов. Питание в стоимость не входит. С ним цены будут на 25% выше.



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Теги: Минск
 
 
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