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"Момент манипуляции": Кондратьев о новой выходке Литвы в адрес БелАЭС
30.04.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Литва пыталась противодействовать этому проекту и на европейском уровне, и всячески подбивая своих соседей на такие акции… С другой стороны, и Литва, и Беларусь очень хорошо понимают, что именно готова была сказать литовская сторона на этих слушаниях, и все это превратилось бы не в какое-то содержательное обсуждение вопросов, связанных с безопасностью, а больше в такую платформу для политических деклараций", ― говорит Кондратьев.
Литву неоднократно приглашали на общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду еще в момент начала строительства БелАЭС, кроме того, "Росатом" и Беларусь предлагали провести открытые слушания в Литве, где были готовы были вступить в открытый диалог, но тогда Литва оказалась единственной страной, отказавшейся от такого диалога, напоминает эксперт.
"Позиция Литвы изначально состояла в том, что безопасность будет тогда, когда БелАЭС не будет вовсе или она будет закрыта. Это достаточно странный аргумент, потому что в Германии, Скандинавии до сих пор в эксплуатации находятся энергоблоки второго поколения, которые имеют намного меньше систем безопасности и менее надежны в эксплуатации, чем белорусская АЭС, но Литва ни разу не призывала ту же Германию или Финляндию максимально быстро закрыть станции здесь и сейчас. Здесь есть элемент манипуляции", ― рассуждает Кондратьев.
Позиция Литвы по Бел АЭС изначально несодержательна, правильнее было бы вступать в диалог, в первую очередь, профессиональному сообществу – энергетикам, и необязательно этот диалог должен быть публичным, чтобы не превращаться в площадку для политических деклараций, резюмирует эксперт.
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