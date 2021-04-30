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"Момент манипуляции": Кондратьев о новой выходке Литвы в адрес БелАЭС

30.04.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Момент манипуляции": Кондратьев о новой выходке Литвы в адрес БелАЭС
Здесь важен исторический контекст отношений, отметил в связи с отказом литовской стороны от участия в слушаниях эксперт в сфере энергетики Сергей Кондратьев. "Первоначально Беларусь была настроена очень позитивно на участие Литвы в обсуждении проекта БелАЭС", напомнил он. 
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"Литва пыталась противодействовать этому проекту и на европейском уровне, и всячески подбивая своих соседей на такие акции… С другой стороны, и Литва, и Беларусь очень хорошо понимают, что именно готова была сказать литовская сторона на этих слушаниях, и все это превратилось бы не в какое-то содержательное обсуждение вопросов, связанных с безопасностью, а больше в такую платформу для политических деклараций", ― говорит Кондратьев.

Литву неоднократно приглашали на общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду еще в момент начала строительства БелАЭС, кроме того, "Росатом" и Беларусь предлагали провести открытые слушания в Литве, где были готовы были вступить в открытый диалог, но тогда Литва оказалась единственной страной, отказавшейся от такого диалога, напоминает эксперт.

"Позиция Литвы изначально состояла в том, что безопасность будет тогда, когда БелАЭС не будет вовсе или она будет закрыта. Это достаточно странный аргумент, потому что в Германии, Скандинавии до сих пор в эксплуатации находятся энергоблоки второго поколения, которые имеют намного меньше систем безопасности и менее надежны в эксплуатации, чем белорусская АЭС, но Литва ни разу не призывала ту же Германию или Финляндию максимально быстро закрыть станции здесь и сейчас. Здесь есть элемент манипуляции", ― рассуждает Кондратьев.

Позиция Литвы по Бел АЭС изначально несодержательна, правильнее было бы вступать в диалог, в первую очередь, профессиональному сообществу – энергетикам, и необязательно этот диалог должен быть публичным, чтобы не превращаться в площадку для политических деклараций, резюмирует эксперт.

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