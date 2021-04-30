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Как отличить стенокардию от инфаркта - рассказывает врач

30.04.2021 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY узнал у врача-кардиолога Виктории Ходкиной, какая боль указывает на стенокардию и как отличить этот синдром от инфаркта.


  • Виктория Ходкина Врач-кардиолог кардиологического центра Первомайского района г. Минска, ведет страницу в Instagram

Что такое стенокардия?

Стенокардия — это клинический синдром, проявляющий себя чувством дискомфорта и болью в грудной клетке, которая характеризуется сжимающими, давящими ощущениями. Также боль может распространяться на шею, в левую руку, под лопатку.

Причиной стенокардии является какая-то проблема в сердце: чаще всего это либо атеросклеротическая бляшка в коронарных сосудах, либо спазм этих же сосудов, либо нарушения в сосудистой стенке.

Что провоцирует приступ стенокардии?

Чаще всего приступ боли связан с какой-либо нагрузкой — это стенокардия напряжения. Пациент жалуется на боли после физической активности (например, ходьба в быстром темпе, подъем по лестнице, подъем в горку). Когда человек прекращает нагрузку или принимает нитроглицерин, боль проходит.

Бывают и другие варианты стенокардии, причина которых не в бляшке, а в спазме артерии. И здесь спровоцировать приступ могут холод, нервное напряжение, стрессовые ситуации.

Еще стенокардия может быть проявлением клапанных пороков сердца и возникать у человека в состоянии покоя.

Какой должна быть первая помощь при стенокардии?

Очень важно отличить стенокардию от инфаркта миокарда, который проявляется такой же болью. Главное, на что нужно обратить внимание, — длительность приступа. Стенокардия проходит в течение нескольких минут после прекращения нагрузки или приема нитроглицерина, инфаркт — нет.

Порядок действий следующий:

  1. Нужно прекратить какую-либо нагрузку, сесть или лечь. Если боль не проходит после прекращения нагрузки в течение двух минут, нужно измерить давление, и, если оно не низкое, принять таблетку нитроглицерина и выждать три минуты.
  2. Если боль все еще не прошла, выпиваем еще одну таблетку нитроглицерина и снова ждем три минуты.
  3. Если и после второй таблетки болевые ощущения сохранились, принимаем третью таблетку.
  4. Если и в этот раз боль осталась спустя три минуты после приема лекарства, нужно вызывать скорую помощь, чтобы врачи исключили или подтвердили инфаркт.

Стенокардию нужно бояться?

Стенокардия — это тот самый звоночек, который нельзя пропускать. Если у вас был хотя бы один эпизод стенокардии, вам нужно обратиться к врачу и пройти обследование.



У кого чаще всего всего бывает стенокардия?

В группе риска пациенты, которые курят, люди с избыточной массой тела, люди с повышенным артериальным давлением, с повышенным холестерином, с сахарным диабетом. Они склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям в принципе, не только к стенокардии.

Есть профилактика стенокардии?

Есть, и начинать ее нужно с раннего возраста, потому что атеросклеротические бляшки в коронарных артериях не вырастают за один год.

Проблема всегда в сосудах. Нужен полный отказ от курения (это постоянный воспалительный процесс в сосудистой стенке), контроль массы тела, сахара и холестерина в крови, правильное питание и контроль артериального давления. Есть люди, которые ходят с цифрами давления 140−150 и говорят, что это их рабочее состояние, но такого быть не должно.

И еще один обязательный пункт — кардионагрузки. Каждый должен ежедневно тренировать свое сердце и сосуды. При кардионагрузке улучшается питание сердечной мышцы, и самый простой способ такой тренировки — ежедневные прогулки быстрым шагом без остановки минимум 20 минут.

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Теги: Минск
 
 
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Кардиолог объяснил, как определить стенокардию и что нужно делать, чтобы снять боль.
 
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