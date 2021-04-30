Как отличить стенокардию от инфаркта - рассказывает врач

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY узнал у врача-кардиолога Виктории Ходкиной, какая боль указывает на стенокардию и как отличить этот синдром от инфаркта.



Виктория Ходкина Врач-кардиолог кардиологического центра Первомайского района г. страницу в Instagram Врач-кардиолог кардиологического центра Первомайского района г. Минска , ведетв Instagram

Что такое стенокардия? Стенокардия — это клинический синдром, проявляющий себя чувством дискомфорта и болью в грудной клетке, которая характеризуется сжимающими, давящими ощущениями. Также боль может распространяться на шею, в левую руку, под лопатку. Причиной стенокардии является какая-то проблема в сердце: чаще всего это либо атеросклеротическая бляшка в коронарных сосудах, либо спазм этих же сосудов, либо нарушения в сосудистой стенке.

Что провоцирует приступ стенокардии? Чаще всего приступ боли связан с какой-либо нагрузкой — это стенокардия напряжения. Пациент жалуется на боли после физической активности (например, ходьба в быстром темпе, подъем по лестнице, подъем в горку). Когда человек прекращает нагрузку или принимает нитроглицерин, боль проходит. Бывают и другие варианты стенокардии, причина которых не в бляшке, а в спазме артерии. И здесь спровоцировать приступ могут холод, нервное напряжение, стрессовые ситуации. Еще стенокардия может быть проявлением клапанных пороков сердца и возникать у человека в состоянии покоя.

Какой должна быть первая помощь при стенокардии? Очень важно отличить стенокардию от инфаркта миокарда, который проявляется такой же болью. Главное, на что нужно обратить внимание, — длительность приступа. Стенокардия проходит в течение нескольких минут после прекращения нагрузки или приема нитроглицерина, инфаркт — нет. Порядок действий следующий: Нужно прекратить какую-либо нагрузку, сесть или лечь. Если боль не проходит после прекращения нагрузки в течение двух минут, нужно измерить давление, и, если оно не низкое, принять таблетку нитроглицерина и выждать три минуты. Если боль все еще не прошла, выпиваем еще одну таблетку нитроглицерина и снова ждем три минуты. Если и после второй таблетки болевые ощущения сохранились, принимаем третью таблетку. Если и в этот раз боль осталась спустя три минуты после приема лекарства, нужно вызывать скорую помощь, чтобы врачи исключили или подтвердили инфаркт.

Стенокардию нужно бояться? Стенокардия — это тот самый звоночек, который нельзя пропускать. Если у вас был хотя бы один эпизод стенокардии, вам нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

У кого чаще всего всего бывает стенокардия? В группе риска пациенты, которые курят, люди с избыточной массой тела, люди с повышенным артериальным давлением, с повышенным холестерином, с сахарным диабетом. Они склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям в принципе, не только к стенокардии.

Есть профилактика стенокардии? Есть, и начинать ее нужно с раннего возраста, потому что атеросклеротические бляшки в коронарных артериях не вырастают за один год. Проблема всегда в сосудах. Нужен полный отказ от курения (это постоянный воспалительный процесс в сосудистой стенке), контроль массы тела, сахара и холестерина в крови, правильное питание и контроль артериального давления. Есть люди, которые ходят с цифрами давления 140−150 и говорят, что это их рабочее состояние, но такого быть не должно. И еще один обязательный пункт — кардионагрузки. Каждый должен ежедневно тренировать свое сердце и сосуды. При кардионагрузке улучшается питание сердечной мышцы, и самый простой способ такой тренировки — ежедневные прогулки быстрым шагом без остановки минимум 20 минут.