В Киеве секретный тоннель «сталинского метро» превратят в двухэтажный ресторан

Источник материала: Onliner

В украинской столице началась реконструкция одного из самых необычных объектов города. Бетонная конструкция, созданная перед Второй мировой войной для строительства тоннелей под Днепром, станет рестораном.

Железобетонный кессон в киевском парке «Наталка» был создан в 1938—1941 годах. Тогда в городе планировалось построить под Днепром железнодорожные тоннели, которые должны были служить альтернативой наземным мостам, так как их в случае войны было легко разрушить. Сдача объектов в эксплуатацию планировалась на 1944 год, но из-за начавшейся войны работы так и не были завершены.





В настоящий момент началась реконструкция кессона под двухэтажный ресторан. Верхний уровень будет накрыт стеклянным куполом с обзорными площадками. Сюда будут вести сразу две лестницы — из помещения ресторана и снаружи. Планируется, что проект будет завершен уже в текущем квартале.