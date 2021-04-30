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В Киеве секретный тоннель «сталинского метро» превратят в двухэтажный ресторан
Источник материала: Onliner
В украинской столице
Железобетонный кессон в киевском парке «Наталка» был создан в 1938—1941 годах. Тогда в городе планировалось построить под Днепром железнодорожные тоннели, которые должны были служить альтернативой наземным мостам, так как их в случае войны было легко разрушить. Сдача объектов в эксплуатацию планировалась на 1944 год, но из-за начавшейся войны работы так и не были завершены.
В настоящий момент началась реконструкция кессона под двухэтажный ресторан. Верхний уровень будет накрыт стеклянным куполом с обзорными площадками. Сюда будут вести сразу две лестницы — из помещения ресторана и снаружи. Планируется, что проект будет завершен уже в текущем квартале.
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