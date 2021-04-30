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Мужчина угнал катафалк, чтобы съездить на нем в гости. Несуеверный он

30.04.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На неохраняемой автомобильной стоянке гипермаркета в Солигорске стоял фургон Volkswagen ритуальной службы. Затем машину угнали: владелец сообщил об этом в Солигорский РОВД. Подозреваемого вскоре задержали. Мужчина, видимо, совсем несуеверный.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители быстро вышли на подозреваемого: им оказался 41-летний, неработающий местный житель. Система видеонаблюдения на стоянке не позволяла опознать человека, уехавшего на катафалке, но удалось отследить путь следования автомашины по Солигорску. На одной из камер качество изображения позволило идентифицировать личность водителя, — рассказали в УВД Минской области.

Мужчина был задержан в тот же день на границе Житковичского района, позже был обнаружен сам транспорт — в лесном массиве при въезде в Микашевичи.

— Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и фургон угнал для поездки с товарищем в гости. Подозреваемый не работал в фирме, которой принадлежит катафалк, однако неоднократно привлекался этой компанией для оказания помощи, — сообщили в УВД.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временно содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК «Угон». В УВД рассказали, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, уклонения от уплаты алиментов и отбывание наказания в виде исправительных работ и ограничения свободы.

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На неохраняемой автомобильной стоянке гипермаркета в Солигорске стоял фургон Volkswagen ритуальной службы. Затем машину угнали: владелец сообщил об этом...
 
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