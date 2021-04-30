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В России успешно имитировали полет на Луну
Источник материала: Onliner
Институт медико-биологических проблем РАН завершил эксперимент «Эскиз», в рамках которого отрабатывался полет на Луну на разрабатываемом в России новом космическом корабле «Орленок». «Эксперимент завершен, участники чувствуют себя хорошо», —
Первой целью эксперимента, сообщалось ранее, было оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Доступный объем для жизни шести человек сравнивали «с двумя кельями монахов-картезианцев». Вторая цель — изучить молекулярно-клеточные процессы адаптации иммунной системы к условиям изоляции.
Эксперимент «Эскиз» является частью подготовки к очередному этапу международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). В рамках проекта проводится серия изоляционных экспериментов для моделирования работы экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.
К настоящему времени проведены эксперименты продолжительностью 17 суток и четыре месяца. Восьмимесячный эксперимент начнется в ноябре 2021 года.
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