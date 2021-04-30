В России успешно имитировали полет на Луну

Источник материала: Onliner

Институт медико-биологических проблем РАН завершил эксперимент «Эскиз», в рамках которого отрабатывался полет на Луну на разрабатываемом в России новом космическом корабле «Орленок». «Эксперимент завершен, участники чувствуют себя хорошо», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института. В исследовании принимали участие четверо мужчин и две девушки. Сотрудники ИМБП провели две недели в модуле площадью около 8 квадратных метров.

Первой целью эксперимента, сообщалось ранее, было оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Доступный объем для жизни шести человек сравнивали «с двумя кельями монахов-картезианцев». Вторая цель — изучить молекулярно-клеточные процессы адаптации иммунной системы к условиям изоляции.

Эксперимент «Эскиз» является частью подготовки к очередному этапу международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). В рамках проекта проводится серия изоляционных экспериментов для моделирования работы экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.

К настоящему времени проведены эксперименты продолжительностью 17 суток и четыре месяца. Восьмимесячный эксперимент начнется в ноябре 2021 года.