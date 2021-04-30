«Обстановка диктует, что церемониться мы особо не должны». Новые назначения Лукашенко в Белтелерадиокомпании и областной милиции

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Изменения затронули структуру МВД, СМИ и местную вертикаль. Вот что известно на данный момент.

Итак, Брестское областное УВД возглавил Олег Шуляковский, УВД Минской области — Александр Астрейко, УВД Гродненской — Дмитрий Резенков.

Кроме того, Лукашенко потребовал от милиции «обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан».

«Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри (складывается относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя), да и внешне. Вы видите, что происходит», — сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что выполняться решения должны жестко.

«Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения, это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, — подчеркнул Лукашенко. — Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна — интересы пересекаются) — вот это вопрос».

Кроме того, кадровые назначения затронули и руководство Национальной государственной телерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

На бывшее вакантным место первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко. Прежде он работал в должности заместителя председателя этого СМИ.

Заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Дмитрий Примшиц. Прежде этот пост в руководстве Белтелерадиокомпании занимала Ольга Кононюк. До настоящего времени Дмитрий Примшиц работал заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.

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