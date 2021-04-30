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ГАИ просит водителей не оставлять машины на велодорожке возле Комаровки и фиксирует нарушения
Источник материала: Onliner
Выделенная велосипедная дорожка на проезжей части улицы Веры Хоружей в Минске появилась в 2019-м. Ее называли экспериментом, затем этот эксперимент признали успешным и даже
ГАИ Минска сообщает: «На велодорожке по улице Веры Хоружей установлены факты нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств».
Об этой проблеме мы
Теплый сезон, хоть и очень небыстро, все же начинается, велосипедистов становится больше. Проблема на улице Веры Хоружей неминуемо обострится, и, как показали предыдущие годы, решения эффективнее, чем установка ограждений и регулярное курсирование экипажа ГАИ, пока не найдено. Возможно, более глубокое внедрение фотофиксации для контроля подобных нарушений сыграло бы свою роль, но о повсеместном применении этого способа нам неизвестно.
Пока же Госавтоинспекция убедительно просит водителей не оставлять автомобили в зоне действия запрещающих знаков, а также в местах, где парковка запрещена ПДД.
«Кодексом об административных правонарушениях за несоблюдение установленных правил остановки или стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. Кроме того, инспекторы ГАИ вправе эвакуировать транспорт, который стоит с нарушением ПДД», — отметили в Госавтоинспекции.
Одна базовая величина, напомним, это 29 рублей на сегодняшний день.
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