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ГАИ просит водителей не оставлять машины на велодорожке возле Комаровки и фиксирует нарушения

30.04.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выделенная велосипедная дорожка на проезжей части улицы Веры Хоружей в Минске появилась в 2019-м. Ее называли экспериментом, затем этот эксперимент признали успешным и даже планировали расширять его и на другие улицы, в частности на Немигу, но пока не срослось. Между тем от главной болячки веломаршрут возле Комаровского рынка так и не избавился.

ГАИ Минска сообщает: «На велодорожке по улице Веры Хоружей установлены факты нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств».

Об этой проблеме мы рассказывали и раньше, и с момента появления велодорожки в этом отношении мало что поменялось. Дело в том, что этот участок улицы Веры Хоружей является весьма популярным у любителей шопинга. Магазинов, торговых центров, прочих точек притяжения здесь немало, на обеих сторонах улицы есть остановки общественного транспорта, и при этом ничего, что можно было бы считать комфортной зоной посадки-высадки. Некоторые водители находят выход в пренебрежении правилами дорожного движения. Часто это касается таксистов, которые в ответ на претензии разводят руками: а что делать, если клиент установил здесь точку посадки или высадки? Действительно, что делать?

Теплый сезон, хоть и очень небыстро, все же начинается, велосипедистов становится больше. Проблема на улице Веры Хоружей неминуемо обострится, и, как показали предыдущие годы, решения эффективнее, чем установка ограждений и регулярное курсирование экипажа ГАИ, пока не найдено. Возможно, более глубокое внедрение фотофиксации для контроля подобных нарушений сыграло бы свою роль, но о повсеместном применении этого способа нам неизвестно.

Пока же Госавтоинспекция убедительно просит водителей не оставлять автомобили в зоне действия запрещающих знаков, а также в местах, где парковка запрещена ПДД.

«Кодексом об административных правонарушениях за несоблюдение установленных правил остановки или стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. Кроме того, инспекторы ГАИ вправе эвакуировать транспорт, который стоит с нарушением ПДД», — отметили в Госавтоинспекции.

Одна базовая величина, напомним, это 29 рублей на сегодняшний день.

Плохая хорошая велодорожка. Что не так с экспериментом возле Комаровки?

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Теги: Минск
 
 
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Выделенная велосипедная дорожка на проезжей части улицы Веры Хоружей в Минске появилась в 2019-м. Ее называли экспериментом, затем этот эксперимент признали...
 
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