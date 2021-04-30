Главное в пятницу. 14 фигурантам «пинского дела» дали от 5 с половиной до 6 с половиной лет колонии

Источник материала: Onliner Итак, это наша традиционная хроника, в которой мы коротко рассказываем о главных политических событиях в стране. Сегодня стало известно о приговоре 14 фигурантам поствыборного «пинского дела», а в Витебске двум девушкам дали «сутки» за лампады возле храма в память жертв Чернобыля. Ниже мы рассказываем обо всем подробнее.

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Кадровый день у Лукашенко

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что сегодня у него кадровый день.

Уже известно, что изменения затронут МВД, СМИ и местную вертикаль.

Сообщается, что брестское областное УВД возглавил Олег Шуляковский, УВД Минской области — Александр Астрейко, УВД Гродненской области — Дмитрий Резенков.

В Витебске девушкам дали «сутки» за лампады возле храма в память жертв Чернобыля

«Віцебская вясна» сообщает , что 26 апреля в Витебске задержали двух девушек — 19-летнюю студентку и и 23-летнюю воспитательницу детского сада. Они поставили на ступенях Воскресенской церкви лампады в память о жертвах Чернобыля. Суд посчитал их действия несанкционированным пикетированием. Девушки получили по 10 и 20 суток административного ареста.

14 фигурантам «пинского дела» дали от 5,5 до 6,5 года колонии

30 апреля в Бресте были осуждены 14 пинских политзаключенных, передает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Их обвиняли в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа. Пострадавшими стали 109 сотрудников милиции и должностных лиц, которые потребовали от политзаключенных в общей сложности около 530 тысяч рублей компенсации.

Судья Евгений Брехан приговорил всех 14 фигурантов к реальным срокам — от пяти с половиной до шести с половиной лет лишения свободы.





(будет дополнено)