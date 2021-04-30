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Главное в пятницу. 14 фигурантам «пинского дела» дали от 5 с половиной до 6 с половиной лет колонии
Источник материала: Onliner
Итак, это наша традиционная хроника, в которой мы коротко рассказываем о главных политических событиях в стране. Сегодня стало известно о приговоре 14 фигурантам поствыборного «пинского дела», а в Витебске двум девушкам дали «сутки» за лампады возле храма в память жертв Чернобыля. Ниже мы рассказываем обо всем подробнее.
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Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что сегодня у него кадровый день.
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В Витебске девушкам дали «сутки» за лампады возле храма в память жертв Чернобыля
«Віцебская вясна»
14 фигурантам «пинского дела» дали от 5,5 до 6,5 года колонии
30 апреля в Бресте были осуждены 14 пинских политзаключенных,
Судья Евгений Брехан приговорил всех 14 фигурантов к реальным срокам — от пяти с половиной до шести с половиной лет лишения свободы.
(будет дополнено)
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Итак, это наша традиционная хроника, в которой мы коротко рассказываем о главных политических событиях в стране. Сегодня стало известно о приговоре 14 фигурантам...
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