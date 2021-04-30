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В КГБ назвали фамилии 9 фигурантов «дела о госперевороте»

30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Четверо уже за решеткой, остальных пятерых КГБ рассчитывает вернуть в Беларусь с помощью компетентных органов США.

В КГБ назвали фамилии людей, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Ярош заявил, что это:

Александр Федута,

Юрий Зенкович,

Григорий Костусев,

Ольга Голубович,

Дмитрий Щигельский,

Александр Перепечко,

Павел Кулаженко,

Виталий Макаренко,

Игорь Макар.

Известно, что первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. В отношение же остальных пятерых КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины. Ведомство обратилось в компетентные учреждения юстиции США с просьбой об оказании правовой помощи: установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить следственные и процессуальные действия, направленные на исследование обстоятельств дела.

— Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности, — отметил Ярош.

Ранее Александр Лукашенко года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

 
 
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Четверо уже за решеткой, остальных пятерых КГБ рассчитывает вернуть в Беларусь с помощью компетентных органов США.
 
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