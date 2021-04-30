|
В КГБ назвали фамилии 9 фигурантов «дела о госперевороте»
30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Четверо уже за решеткой, остальных пятерых КГБ рассчитывает вернуть в Беларусь с помощью компетентных органов США.
В КГБ назвали фамилии людей, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Об этом сообщил
Ярош заявил, что это:
Александр Федута,
Юрий Зенкович,
Григорий Костусев,
Ольга Голубович,
Дмитрий Щигельский,
Александр Перепечко,
Павел Кулаженко,
Виталий Макаренко,
Игорь Макар.
Известно, что первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. В отношение же остальных пятерых КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины. Ведомство обратилось в компетентные учреждения юстиции США с просьбой об оказании правовой помощи: установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить следственные и процессуальные действия, направленные на исследование обстоятельств дела.
— Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности, — отметил Ярош.
Ранее Александр Лукашенко года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверо уже за решеткой, остальных пятерых КГБ рассчитывает вернуть в Беларусь с помощью компетентных органов США.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)