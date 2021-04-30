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В руководстве БТ — новые кадры
30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал ведущий «Главного эфира».
Александр Лукашенко 30 апреля произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании.
Как сообщает пресс-служба
Фото tvr.by
Должность же заместителя председателя занял Дмитрий Примшиц — ранее он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.
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Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал ведущий «Главного эфира».
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