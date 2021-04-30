В руководстве БТ — новые кадры

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Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал ведущий «Главного эфира».

Александр Лукашенко 30 апреля произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании.

Как сообщает пресс-служба главы государства , первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко. Ранее он был заместителем председателя. Сергей Гусаченко — ведущий программы «Главный эфир».





Фото tvr.by

Должность же заместителя председателя занял Дмитрий Примшиц — ранее он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.