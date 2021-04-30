ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В руководстве БТ — новые кадры

30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал ведущий «Главного эфира».

Александр Лукашенко 30 апреля произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании.

Как сообщает пресс-служба главы государства, первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко. Ранее он был заместителем председателя. Сергей Гусаченко — ведущий программы «Главный эфир».

В руководстве БТ — новые кадры

Фото tvr.by

Должность же заместителя председателя занял Дмитрий Примшиц — ранее он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал ведущий «Главного эфира».
 
Новости дня
Новости разные
 
З пачатку года знешні дзярждоўг Беларусі знізіўся да 18,1 млрд долараў, а ўнутраны – вырас на 19%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by