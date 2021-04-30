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Партия «Справедливый мир» по случаю Первомая выставила требования власти

30.04.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Беларуси, защищая интересы капитала, всячески препятствуют самоорганизации трудящихся и стремятся исказить политический смысл Первомая и превратить его в рядовой дополнительный выходной. Об этом говорится в заявлении, которое приняла сегодня Белорусская партия левых «Справедливый мир».

Партия «Справедливый мир» по случаю Первомая выставила требования власти
Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин / Фото из архива

«Одновременно ведется широкомасштабное наступление на права и свободы трудового народа, — отмечают калякинцы. — В этих целях принимаются все новые одиозные декреты, законы и подзаконные акты. В итоге Международная конфедерация профсоюзов считает Беларусь одной из худших стран для трудящихся, а Международная организация труда относит нашу республику к числу стран, систематически нарушающих права работников».

Как заявляется, Партия «Справедливый мир» «всегда выступает на стороне трудового народа», а также «выражает солидарность со всеми, кто борется за свои конституционные права и справедливые трудовые отношения».

«Справедливый мир» потребовал от власти:

• прекращения дискриминации в отношении независимых профсоюзов и исключения практики увольнения работников по политически мотивированным основаниям;

• запрещения использование при найме на работу краткосрочных контрактов без согласия наёмного работника и введения ограничений на применение форм нестандартной занятости;

• ограничения продолжительности рабочей недели 35 часами, без снижения заработков трудящихся;

• доведения средней заработной платы по стране до уровня не ниже 4 минимальных потребительских бюджетов, а соотношения средней назначенной пенсии к средней зарплате до 50 процентов;

• установления минимальной зарплаты на уровне не менее 2-х бюджетов прожиточного минимума;

• отмены пенсионной реформы и возвращения права выхода на пенсию мужчинам в 60 лет, женщинам - в 55;

• внедрения системы страхования от безработицы;

• преодоления существующего неравенства мужчин и женщин при найме на работу, оплате труда и карьерном росте.

 

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Власти Беларуси, защищая интересы капитала, всячески препятствуют самоорганизации трудящихся и стремятся исказить политический смысл Первомая и превратить его в...
 
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