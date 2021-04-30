Международная ОПГ занималась в Беларуси сексуальной эксплуатацией детей

Около 20 девочек пострадали от действий международной организованной преступной группировки, занимавшейся сексуальной эксплуатацией детей.



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Как сообщили в МВД, в ноябре правоохранители получили от американских коллег информацию о том, что «неустановленное лицо с использованием электронного почтового ящика, который администрировался с территории нашей страны, занимается распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних».

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий личность фигуранта была установлена. По данным МВД, им оказался «гражданин сопредельного государства, имеющий вид на жительство в нашей стране, который профессионально занимался детской фотосъемкой».

«В результате оперативной работы вскрылась оборотная сторона его деятельности. Она была связана с совершением в отношении детей насильственных действий сексуального характера и изготовлением с участием малолетних порнографической продукции для продажи ее зарубежным клиентам», — заявили в милиции.

В своей «работе» фотограф привлек к сотрудничеству не менее пяти матерей.

В МВД отметили, что уже установлены подельники-иностранцы и личности около 20 потерпевших девочек, в том числе не из нашей страны.