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Суд в Киеве продлил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

30.04.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Шевченковский районный суд Киева продлил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором обвиняемыми являются Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

В суде присутствовали представители обвинения, сами обвиняемые Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также их адвокаты.

В начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что назначенное на 27 апреля судебное заседание по этому делу не произошло по уважительным причинам у председательствующей, а именно: семейной трагедии, поэтому заседание и было перенесено на пятницу.

Защита Антоненко подала в суд ходатайство, чтобы Антоненко мог находиться во время рассмотрения дела рядом со своими адвокатами. Председательствующая судья заявила, что суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

После этого суд продолжил исследовать материалы по делу, ранее предоставленные суду прокурором.

На прошлом заседании в суде был исследован один из томов материалов дела, также суд изучил видео и документы по обыскам у Антоненко.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре 2020 года обвинительный акт в отношении их был направлен в суд.

4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.

 
 
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Шевченковский районный суд Киева продлил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором обвиняемыми являются Андрей Антоненко, Юлия...
 
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