По делу о «заговоре» против Лукашенко проходят 9 человек

Источник материала: АФН

КГБ назвал 9 человек, которые проходят по делу о «заговоре» против Лукашенко.

Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

Все они – обвиняемые по ч.1 ст.357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.