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По делу о «заговоре» против Лукашенко проходят 9 человек

30.04.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ назвал 9 человек, которые проходят по делу о «заговоре» против Лукашенко.

Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

Все они – обвиняемые по ч.1 ст.357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

 
 
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КГБ назвал 9 человек, которые проходят по делу о «заговоре» против Лукашенко.
 
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