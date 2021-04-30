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По делу о «заговоре» против Лукашенко проходят 9 человек
Источник материала: АФН
КГБ назвал 9 человек, которые проходят по делу о «заговоре» против Лукашенко.
Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.
Все они – обвиняемые по ч.1 ст.357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).
Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.
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КГБ назвал 9 человек, которые проходят по делу о «заговоре» против Лукашенко.
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