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Приколисты: возле американского посольства проходит пикет, собравшиеся требуют честных выборов в США
Источник материала: Партизан
Как пишет телеграм-канал «Еўрарадыё», на пикет к американскому посольству пришли студенты БНТУ и члены организации БРСМ. Они принесли плакаты с надписями «Даешь честные выборы в США» и «Байден, крепче держись за перила».
Фото: Телеграм-канал «Еўрарадыё»
Также сообщается, что пикетирующие осуждают США за «причастность к организации государственного переворота».
Неизвестно, был ли пикет санкционирован городскими властями, и не нарушают ли люди с красно-зелеными флагами законодательство о проведении массовых мероприятий. Зато известно, что в посольстве США сегодня выходной.
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Приколисты: возле американского посольства проходит пикет, собравшиеся требуют честных выборов в США
Как пишет телеграм-канал «Еўрарадыё», на пикет к американскому посольству пришли студенты БНТУ и члены организации БРСМ. Они принесли плакаты с надписями «Даешь...
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