Приколисты: возле американского посольства проходит пикет, собравшиеся требуют честных выборов в США





Фото: Телеграм-канал «Еўрарадыё»

Также сообщается, что пикетирующие осуждают США за «причастность к организации государственного переворота».

Неизвестно, был ли пикет санкционирован городскими властями, и не нарушают ли люди с красно-зелеными флагами законодательство о проведении массовых мероприятий. Зато известно, что в посольстве США сегодня выходной.



