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Медведев предложил начать переход на четырехдневку

30.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневный график работы. На заседании круглого стола с представителями профсоюзов он заметил, что начать можно с некоторых регионов или группы компаний, сообщает ТАСС.



По его словам, запустить процесс можно с малого — сокращать на час, на два, на три, чтобы реформа была не резкой, а ступенчатой. Такой способ, уточнил он, позволит избежать всплесков безработицы.

Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции. При этом важно, подчеркнул он, чтобы у сотрудника при изменении графика работы сохранялся размер зарплаты и не падала производительность труда.

28 апреля политик также касался вопроса четырехдневки, отметив, что в ней, в первую очередь, должна быть экономическая логика. Он предложил внести в законодательство определенные изменения, чтобы компании и регионы, которые бы могли начать такой процесс, имели такую возможность.

Дискуссия по поводу перехода на четырехдневный режим работы началась именно после предложения Медведева в 2019 году, когда он еще занимал должность главы правительства.

Позднее чиновники и эксперты выдвигали разные предложения, самым популярным из которых был перевод на сокращенный график женщин. Противники этой инициативы говорили, что она приведет к дискриминации и неизбежно закончится тем, что мужчины получат преимущество при найме.

Ранее на этой неделе депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что рабочую неделю следует сокращать как можно скорее. В стране, указал он, избыток рабочей силы, и без таких мер победить безработицу и обеспечить достойную оплату труда у правительства не получится.
 
 
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневный график работы. На заседании...
 
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