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Лукашенко тасует милицейское начальство

30.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня он назначил начальников УВД в трех областях, сообщает Telеgram-канал "Пул Первого".

Новым начальником управления внутренних дел Минской области назначен Александр Астрейко. До этого он руководил УВД Бресткого облисполкома. Напомним, в марте от должности был освобожден глава УВД центрального региона Александр Ковальчук.

Брестскую областную милицию возглавил Олег Шуляковский, который ранее был первым замначальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома-начальником криминальной милиции.

Начальником УВД Гродненской области стал Дмитрий Резенков. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома–начальника криминальной милиции.
 
 
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Сегодня он назначил начальников УВД в трех областях, сообщает Telеgram-канал "Пул Первого".
 
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