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Дело о госперевороте: КГБ заявил о девяти фигурантах и просит помощи ... у США
Источник материала: Партизан
В КГБ назвали фамилии 9 человек, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч.1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), сообщает
Ярош заявил, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.
КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины обвиняемых по делу. Их пятеро — Щигельский, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макар.
«Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».
«Дело о госперевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.
В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.
В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституцио утем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.
28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм о подробностях этого дела.
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В КГБ назвали фамилии 9 человек, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч.1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата...
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