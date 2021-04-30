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Визит вежливости: новый посол России встретился с главой белорусского МИД

30.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Минске.



Впрочем, Беларусь сейчас настолько зависима от России, что еще неизвестно, кто к кому должен был идти с приветствием.

Что известно о новом российском после

Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси. На этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева, назначенного государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".

Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).

С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. Награжден орденом Почета), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Владеет английским и французским языками. Женат. Есть сын и дочь.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею, сообщила пресс-служба российской...
 
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