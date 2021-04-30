Межправсовет ЕАЭС: что обсудили премьеры в Казани? - трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

На заседании Евразийского Межправительственного совета главы правительств государств – членов ЕАЭС, который прошел в Казани 30 апреля, обсудили широкий спектр экономических вопросов. Среди ключевых тем – основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, а также механизм свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.

По итогам межправсовета ЕАЭС в формате брифинга на вопросы журналистов отвечает официальный представитель ЕЭК.

Участник брифинга:

помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

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Тухто Павел Леонидович

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