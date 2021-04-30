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Межправсовет ЕАЭС: что обсудили премьеры в Казани? - трансляция
30.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На заседании Евразийского Межправительственного совета главы правительств государств – членов ЕАЭС, который прошел в Казани 30 апреля, обсудили широкий спектр экономических вопросов. Среди ключевых тем – основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, а также механизм свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.
По итогам межправсовета ЕАЭС в формате брифинга на вопросы журналистов отвечает официальный представитель ЕЭК.
Участник брифинга:
По всем вопросам обращайтесь:
+375 (17) 285-67-24
+375 (29) 550-06-20
Тухто Павел Леонидович
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В пятницу, 30 апреля, в формате брифинга проходит видеомост Казань – Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан международного информационного агентства Sputnik.
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