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Межправсовет ЕАЭС: что обсудили премьеры в Казани? - трансляция

30.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На заседании Евразийского Межправительственного совета главы правительств государств – членов ЕАЭС, который прошел в Казани 30 апреля, обсудили широкий спектр экономических вопросов. Среди ключевых тем – основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, а также механизм свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.

По итогам межправсовета ЕАЭС в формате брифинга на вопросы журналистов отвечает официальный представитель ЕЭК.

Участник брифинга:

  • помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

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+375 (17) 285-67-24

+375 (29) 550-06-20

Тухто Павел Леонидович

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В пятницу, 30 апреля, в формате брифинга проходит видеомост Казань – Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан международного информационного агентства Sputnik.
 
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