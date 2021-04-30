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Болгария открывает границы для иностранных туристов

30.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Болгария открывает границы для иностранных туристов

Болгария открывает границы для туристов. Уже завтра в эту балканскую страну могут отправиться и белорусы. Перед выездом особое внимание стоит обратить на документы, перечисленные на сайте министерства иностранных дел Болгарии.

Чтобы отпуск точно состоялся, туристы должны взять с собой справку из утверждённого списка. Это может быть документ о вакцинации, тогда въезд возможен через 14 дней после второй прививки. Кроме того, за 72 часа до прибытия можно сделать ПЦР-тест или за 48 часов сдать тест на наличие антител. Если человек переболел недавно, то на границе примут даже справку о перенесённом заболевании в течение полугода. И важно помнить, что Болгария всё ещё входит в список стран, по возвращении откуда белорусам потребуется 10-дневный карантин.

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Болгария открывает границы для туристов. Уже завтра в эту балканскую страну могут отправиться и белорусы. Перед выездом особое внимание стоит обратить на...
 
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