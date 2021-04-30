Лукашенко провел кадровые назначения в МВД, СМИ и местной вертикали власти

Источник материала: ОНТ

Новые лица в системе МВД и местной вертикали. Рабочая неделя завершается кадровыми назначениями.

Президент Александр Лукашенко назначил новых начальников милиции сразу в трёх областях – Брестской, Гродненской и Минской. Александр Острейко будет отвечать за столичный регион. До этого его зоной ответственности было управление внутренних дел Брестского облисполкома. В Брест отправится Олег Шуляковский, теперь уже экс-начальник криминальной гомельской милиции. УВД Гродненской области возглавит Дмитрий Резенков. Его предыдущее место работы – милиция Витебской области.

Сегодня же Президент дал согласие на назначение руководителей органов местной власти в Гродненской и Минской областях. Новые медиа-менеджеры и в Белтелерадиокомпании.

Фото: БЕЛТА

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