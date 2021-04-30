ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу. Хитро, но попытку пресёк пограннаряд

30.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу. Хитро, но попытку пресёк пограннаряд

Завершено расследование уголовного дела о покушении на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь. На чём злоумышленник пытался попасть в нашу страну? И что нашли у него при себе  – смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:    


Полгода назад 31-летний гражданин Литвы по озеру Дрисвяты на моторной  лодке пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Однако его попытку пресёк пограннаряд. Выяснилось следующее: группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу и, предварительно договорившись и распределив обязанности, приступила к его исполнению. Согласно их плана, со стороны Беларуси один человек плыл на лодке, в которой спрятаны табачные изделия, где встретился с человеком из соседнего государства, который плыл на лодке без тайника.

Когда лодку вскрыли, то по всему периметру обнаружили почти 7 тысяч пачек сигарет. На берегу озера пограничники нашли и вторую лодку. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершено расследование уголовного дела о покушении на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь. На чём злоумышленник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес на руинах: зачем белорусские предприниматели арендуют заброшенные здания?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by