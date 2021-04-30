Группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу. Хитро, но попытку пресёк пограннаряд

Источник материала: ОНТ

Завершено расследование уголовного дела о покушении на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь. На чём злоумышленник пытался попасть в нашу страну? И что нашли у него при себе – смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Полгода назад 31-летний гражданин Литвы по озеру Дрисвяты на моторной лодке пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Однако его попытку пресёк пограннаряд. Выяснилось следующее: группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу и, предварительно договорившись и распределив обязанности, приступила к его исполнению. Согласно их плана, со стороны Беларуси один человек плыл на лодке, в которой спрятаны табачные изделия, где встретился с человеком из соседнего государства, который плыл на лодке без тайника.

Когда лодку вскрыли, то по всему периметру обнаружили почти 7 тысяч пачек сигарет. На берегу озера пограничники нашли и вторую лодку. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

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