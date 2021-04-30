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Что нельзя делать при приготовлении куличей? 7 основных ошибок

30.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что нельзя делать при приготовлении куличей? 7 основных ошибок

Православная Пасха уже на носу, впереди – приготовление любимых куличей. Какие секреты нужно знать, чтобы выпечка получилась нежной и вкусной? Мы собрали 7 самых важных из них.

1. Вы торопитесь. Готовить всё в последний момент – не лучшая затея. Выделите себе время заранее с запасом, чтобы точно всё успеть приготовить.

2. Не стоит изобретать велосипед заново. Найдите проверенный рецепт, а лучше попросите его у своих родственников или знакомых. Главное – четко придерживаться пропорций.

3. Не заменяйте продукты из рецептов. Например, вместо сливочного масла не стоит класть маргарин или спред, а муку высшего сорта менять на какую-либо другую. Здесь действительно важна точность.

4. Не меняйте стадии приготовления. Порядок замешивания продуктов для теста очень важен. 

5. Продукты следует брать только свежие, особенно дрожжи. От них будет зависеть, как хорошо поднимется ваш кулич.

6. Никогда не заполняйте форму для выпечки на 100%. Там обязательно должно быть место для подъёма теста – где-то 1/3 от ёмкости.

7. Не ставьте выпечку в не разогретую духовку и не открывайте во время выпекания. Всё это приведет к неправильному нагреву теста или его оседанию.

Фото: Pixabay

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Православная Пасха уже на носу, впереди – приготовление любимых куличей. Какие секреты нужно знать, чтобы выпечка получилась нежной и вкусной? Мы собрали 7 самых...
 
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