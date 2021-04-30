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Мобильные пункты вакцинации открываются по всей Беларуси: первый начал работу в Лиде
Источник материала: ОНТ
Мобильные пункты вакцинации начали работу в общественных местах. Первый такой открылся в Лиде.
Процедурный кабинет на время перенесли в торговый центр в густонаселенном микрорайоне. Помещение рядом с аптекой оборудовали по всем санитарным нормам. Внутри есть все необходимое, в том числе и морозильник для хранения вакцины. И график работы удобный – во второй половине дня, когда все возвращаются с работы. Процедура приёма ничем не отличается от обычной поликлиники – сначала обязательный осмотр у врача, затем вакцинация. Прийти нужно с паспортом. Сюда же пригласят и на введение второго компонента вакцины.
В ближайшее время в Гродненской области откроют 36 стационарных прививочных кабинетов на предприятиях, в организациях и сельских амбулаториях, а также в торговых центрах.
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Мобильные пункты вакцинации начали работу в общественных местах. Первый такой открылся в Лиде. Процедурный кабинет на время перенесли в торговый центр в...
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