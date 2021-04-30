Установка брекетов: с чего начать, как долго носить и есть ли ограничения по возрасту?

Источник материала: ОНТ

Задумывались ли вы, как ваша улыбка помогает продвижению по работе? Оказывается, все работодатели заинтересованы в людях с так называемым положительным мышлением. Это те работники, которые часто улыбаются, делают комплименты и желают хорошего дня коллегам. Человек, который умеет красиво улыбаться, более успешен в переговорах. Кстати, по статистике Всемирной организации здравоохранения у 90% жителей Земли есть проблемы с прикусом. Но их можно решить.

Вика носит брекеты уже год и даже не замечает их. Признается, что раньше много комплексовала из-за своих зубов и почти не улыбалась. Но стеснение начинает растворяться, а улыбка – выглядывать намного чаще. Сейчас девушка пришла на ежемесячный осмотр и коррекцию.

Виктория Вихрова, пациентка: «На самом деле, сейчас очень мало людей, которых удивишь брекетами. Единственное, что все спрашивают, сколько их еще носить. Это самый распространенный вопрос, и больно или нет. Первые пару дней после коррекции нужно немного потерпеть, поесть мягкую пищу, а потом всё».

Перед установкой всегда возникает много вопросов и сомнений. С чего начать, куда обращаться, сколько носить брекеты и больно ли это. Врач-ортодонт уверяет: главное – найти своего специалиста.

Андрей Хотайт, стоматолог-ортодонт: «Этот доктор должен быть не только профессиональном, но и должен подходить вам, как человек – психологически. Так как работа с пациентом – это кооперация. Если вы уже определились с доктором, нужно ему доверять, делать все шаги, которые выберет доктор. Диагностика, составление плана лечения. То есть доверять ему от начала и до конца».

Брекеты сейчас – на любой вкус и цвет. Хотите прозрачные – пожалуйста, с блестящими камушками – на здоровье. Разноцветными могут быть и лигатуры, или по-простому, резиночки. Но врачи всё равно советуют придерживаться классики.

Андрей Хотайт, стоматолог-ортодонт: «Есть эстетические брекеты, есть неэстетические – металлические. Эстетика может быть керамика, сапфир, композиционные какие-то варианты. Я, например, категорично отношусь к эстетике – категорически нет. Считаю, что это лишнее. Это создаёт определённые проблемы. В конце концов, брекеты – это инструмент, аппарат для лечения, это не просто какая-то прогулка и выход в свет».

Еще 10-15 лет назад ребёнка с брекетами могли засмеять, но сегодня это не вызывает бурной реакции у общества. Это даже тренд. Причем не только у детей, но и у взрослых. Ограничений по возрасту для установки брекет-системы нет. Как говорит ортодонт, главное, чтобы были зубы. Поэтому и в десять, и в 60 лет улыбку можно исправить.

Андрей Хотайт, стоматолог-ортодонт: «Брекеты в последнее время становятся популярными. Возможно, это связано с тем, что в Instagram молодежь выкладывает фотографии. В школе – одноклассники. Один смотрит на другого и говорит: «Хочу». Это прям становится каким-то трендом среди подростков. Что касается взрослых – тоже. Даже медийные личности приходят к тому, что готовы носить брекеты, несмотря на специфику своей работы».

Но, конечно же, во всём есть свои подводные камни. И брекеты не исключение. Во-первых, это не дешёвое удовольствие. Сначала нужно заплатить за установку, а затем каждый месяц ходить на коррекцию и доплачивать. Срок носки – неопределённый и индивидуальный. Если ситуация несложная – меньше года, а если проблемы больше, то – и все три. Так что терпением точно придется запастись. Может возникнуть дискомфорт в речи и при употреблении пищи. Кстати, после еды обязательно почистить зубы, а утром и перед сном нужно сделать это особенно усердно. Но пугаться не стоит, ведь это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. А здоровые зубы и красивая улыбка всегда будут на вес золота.

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