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Установка брекетов: с чего начать, как долго носить и есть ли ограничения по возрасту?
Источник материала: ОНТ
Задумывались ли вы, как ваша улыбка помогает продвижению по работе? Оказывается, все работодатели заинтересованы в людях с так называемым положительным мышлением. Это те работники, которые часто улыбаются, делают комплименты и желают хорошего дня коллегам. Человек, который умеет красиво улыбаться, более успешен в переговорах. Кстати, по статистике Всемирной организации здравоохранения у 90% жителей Земли есть проблемы с прикусом. Но их можно решить.
Вика носит брекеты уже год и даже не замечает их. Признается, что раньше много комплексовала из-за своих зубов и почти не улыбалась. Но стеснение начинает растворяться, а улыбка – выглядывать намного чаще. Сейчас девушка пришла на ежемесячный осмотр и коррекцию.
Перед установкой всегда возникает много вопросов и сомнений. С чего начать, куда обращаться, сколько носить брекеты и больно ли это. Врач-ортодонт уверяет: главное – найти своего специалиста.
Брекеты сейчас – на любой вкус и цвет. Хотите прозрачные – пожалуйста, с блестящими камушками – на здоровье. Разноцветными могут быть и лигатуры, или по-простому, резиночки. Но врачи всё равно советуют придерживаться классики.
Еще 10-15 лет назад ребёнка с брекетами могли засмеять, но сегодня это не вызывает бурной реакции у общества. Это даже тренд. Причем не только у детей, но и у взрослых. Ограничений по возрасту для установки брекет-системы нет. Как говорит ортодонт, главное, чтобы были зубы. Поэтому и в десять, и в 60 лет улыбку можно исправить.
Но, конечно же, во всём есть свои подводные камни. И брекеты не исключение. Во-первых, это не дешёвое удовольствие. Сначала нужно заплатить за установку, а затем каждый месяц ходить на коррекцию и доплачивать. Срок носки – неопределённый и индивидуальный. Если ситуация несложная – меньше года, а если проблемы больше, то – и все три. Так что терпением точно придется запастись. Может возникнуть дискомфорт в речи и при употреблении пищи. Кстати, после еды обязательно почистить зубы, а утром и перед сном нужно сделать это особенно усердно. Но пугаться не стоит, ведь это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. А здоровые зубы и красивая улыбка всегда будут на вес золота.
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Задумывались ли вы, как ваша улыбка помогает продвижению по работе? Оказывается, все работодатели заинтересованы в людях с так называемым положительным мышлением....
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