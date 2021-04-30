Мужчину не устроила свежесть овощей в брестском магазине: он демонстративно начал разбрасывать их

Источник материала: ОНТ

Всегда ли клиент прав? И как себя вести сотрудникам магазина, если покупатели устраивают беспредел: нанося ущерб не только магазину, но и другим посетителям.

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Брестский продуктовый магазин: один из покупателей вдруг решает «похозяйничать». Разрешить конфликт попытался другой покупатель. Оказавшийся военнослужащим. Дебошир в ответ пригрозил ему расправой. И выполнил своё обещание возле кассы: исподтишка ударив обидчика ножом в шею. К счастью, воротник куртки спас от тяжёлого ранения.

Во время преступления фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Охранник магазина задержал нападавшего. Им оказался 58-летний ранее судимый брестчанин. Возбуждено уголовное дело.

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