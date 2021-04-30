Кадровые назначения в Белтелерадиокомпании произвел Александр Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Президент произвел назначения в руководстве НГТРК, пишет БЕЛТА.

Вакантную должность первого заместителя председателя Белтелерадиокомпании занял Сергей Гусаченко. Ранее он занимал пост заместителя председателя НГТРК.

Дмитрий Примшиц сменил Ольгу Кононюк и стал заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании. До этого назначения он занимал пост замдиректора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.

ФОТО: БЕЛТА

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