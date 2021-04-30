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Кадровые назначения в Белтелерадиокомпании произвел Александр Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Президент произвел назначения в руководстве НГТРК,
Вакантную должность первого заместителя председателя Белтелерадиокомпании занял Сергей Гусаченко. Ранее он занимал пост заместителя председателя НГТРК.
Дмитрий Примшиц сменил Ольгу Кононюк и стал заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании. До этого назначения он занимал пост замдиректора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.
ФОТО: БЕЛТА
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Президент произвел назначения в руководстве НГТРК, пишет БЕЛТА. Вакантную должность первого заместителя председателя Белтелерадиокомпании занял Сергей...
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