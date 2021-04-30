Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы в местной вертикали

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 30 апреля, пишет БЕЛТА.

На должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации Президент назначил Александра Бурака.

На пост генерального консула Республики Беларусь в г. Белостоке (Республика Польша) назначен Виктор Савчук.

Алексей Игликов занял кресло председателя Комитета государственного контроля Гомельской области.

На должность управляющего делами Гродненского облисполкома назначен Иван Курман.

Денис Курленко назначен заместителем председателя Минского облисполкома после работы во главе комитета экономики Минского облисполкома.

Юрий Валеватый, работавший в должности председателя Мостовского райисполкома, займет кресло председателя Гродненского облисполкома.

Работавший на посту гендиректора ОАО «Гродно Азот» Игорь Бобырь стал руководителем в администрации Ленинского района Гродно.

Дмитрий Захарчук назначен на пост главы Вороновского района. Ранее Дмитрий Захарчук работал первым заместителем председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома.

ФОТО: БЕЛТА

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