Более 2,5 тыс. граждан Кыргызстана эвакуировали из зоны приграничного конфликта

Источник материала: ОНТ

Более двух с половиной тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы из приграничной зоны после конфликта на границе с Таджикистаном. Число пострадавших достигло 96 человек.

Ситуация обострилась в среду – местные жители стали конфликтовать из-за доступа к воде. Позже произошла перестрелка между военными. Сообщается о трёх убитых пограничниках, ещё более 20 ранены. Из-за вооружённого противостояния сгорели школа, застава и жилые дома. Накануне стороны договорились прекратить огонь. Но, как будут дальше развиваться события – непонятно.

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