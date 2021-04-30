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Более 2,5 тыс. граждан Кыргызстана эвакуировали из зоны приграничного конфликта
Источник материала: ОНТ
Более двух с половиной тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы из приграничной зоны после конфликта на границе с Таджикистаном. Число пострадавших достигло 96 человек.
Ситуация обострилась в среду – местные жители стали конфликтовать из-за доступа к воде. Позже произошла перестрелка между военными. Сообщается о трёх убитых пограничниках, ещё более 20 ранены. Из-за вооружённого противостояния сгорели школа, застава и жилые дома. Накануне стороны договорились прекратить огонь. Но, как будут дальше развиваться события – непонятно.
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Более двух с половиной тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы из приграничной зоны после конфликта на границе с Таджикистаном. Число пострадавших достигло 96...
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