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Президент провел кадровые назначения в МВД
Источник материала: ОНТ
Кадровый день у Александра Лукашенко – Президент провел назначения в МВД, пишет Telegram-канал «Пул Первого».
Олег Шуляковский возглавил Брестское областное УВД, Александр Астрейко – УВД Минской области, Дмитрий Резенков назначен главой УВД Гродненской области.
ФОТО: БЕЛТА
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Кадровый день у Александра Лукашенко – Президент провел назначения в МВД, пишет Telegram-канал «Пул Первого». Олег Шуляковский возглавил Брестское областное УВД,...
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