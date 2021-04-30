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Чемпионат Беларуси по танцевальному спорту: смотрите на ОНТ грандиозное шоу
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Республики Беларусь по танцевальному спорту покажет телеканал ОНТ 1 мая в 16:20. Не пропустите грандиозное шоу!
Подробнее – в видеоинформации.
ФОТО: freepik
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Чемпионат Республики Беларусь по танцевальному спорту покажет телеканал ОНТ 1 мая в 16:20. Не пропустите грандиозное шоу! Подробнее – в видеоинформации. ФОТО: freepik...
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