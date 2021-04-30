Около 90 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Колумбии

Источник материала: ОНТ

Почти 90 полицейских пострадали во время манифестаций в Колумбии. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Массовые беспорядки спровоцировала налоговая реформа.

Тысячи людей вышли на улицы с антиправительственными лозунгами. В ответ на предложение властей расширить налоги и отменить многие льготы. Таким образом колумбийский бюджет получил бы около шести миллиардов долларов. Позже сумму снизили до четырех миллиардов, но это не успокоило людей. Дошло до жёстких стычек.

Демонстранты снесли несколько исторических памятников. Чтобы помешать протестующим, полиция применила слезоточивый газ и дубинки. 40 человек арестованы по обвинению в саботаже. Но даже это не остановило национальную забастовку.

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