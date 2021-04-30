Неужели они правда это едят? Галкин показал, чем ужинают их с Пугачёвой дети

Источник материала: ОНТ

Если вы думаете, что знаменитости питаются исключительно ресторанными дорогими блюдами, то вы определённо ошибаетесь. Максим Галкин в InstaStories показал типичный ужин их семьи с Аллой Пугачёвой.

На видео – дети пары – Лиза и Гарри. В их тарелках обычные макароны. У Гарри рядом стоит тарелочка с огурцами, а у Лизы – с кабачками.

Примадонна тоже попала в кадр. Её ужин – это орехи. Возможно, это диета после ее дня рождения, ведь Галкин недавно рассказывал, что именно в этот день его жена позволяет себе вредные пирожки.





А вообще, о Примадонне ходит слава как об очень хорошей кулинарке. Многие звезды, которые были у Аллы Борисовны в гостях, признавались, что певица готовит на уровне шеф-поваров.

Фото: maxgalkinru

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