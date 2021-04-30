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Трагедия в Израиле: на религиозном празднике из-за давки погибли 44 человека, более 150 пострадали
Источник материала: ОНТ
В Израиле во время религиозного праздника Лаг Ба-Омeр в давке погибли 44 человека, 150 ранены,
В Сети появилось видео трагедии, которая произошла на горе Мерон – там возле могилы рабби Шимона Бар-Йохая отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер. На торжестве собрались порядка 100 тысяч паломников.
На кадрах видно, как толпа идет через узкий проход. В результате давки погибли 44 человека, пострадали более 150.
ФОТО: freepik
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В Израиле во время религиозного праздника Лаг Ба-Омeр в давке погибли 44 человека, 150 ранены, пишет Jerusalem Post. В Сети появилось видео трагедии, которая произошла на...
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