Европарламент создает общий фонд по разработке вооружений

Источник материала: Tut.by

Европарламент проголосовал за создание единого Европейского фонда обороны на 2021−2027 годы. Целью фонда является совместное финансирование научно-исследовательских проектов в области вооружений, пишет defence24.pl.



Eurofighter Typhoon — пример вооружения, разработанного несколькими европейскими странами совместно. Фото: worldwide-military.com

Размер фонда составил около восьми миллиардов евро, и эти деньги могут быть потрачены только на те проекты, которые осуществляют несколько европейских стран сразу, заявил докладчик по инициативе Здзислав Краснодембский.

Он объяснил, что фонд не будет, например, субсидировать любое двустороннее сотрудничество государств Европы — речь идет только о НИОКР, в которых задействованы минимум три страны.

Также Краснодембский отметил, что цель фонда — не только собственно поддержка НИОКР европейской оборонной промышленности, но и включение в нее новых субъектов, ранее не задействованных в разработке вооружений.

В результате нововведения, заявил докладчик, появляется возможность избежать ненужного дублирования исследовательских и конструкторских работ в Европе — и фонд из восьми миллиардов позволит, по расчетам, сэкономить от 25 до 100 миллиардов.