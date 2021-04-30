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Авербух и Арзамасова ждут ребенка

30.04.2021 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса Елизавета Арзамасова беременна от призера Олимпийских игр по фигурному катанию и хореографа Ильи Авербуха. Видео об этом выложила сама Арзамасова в своем Instagram, и на нем уже виден округлившийся животик.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали „разоблачать“ бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — прокомментировала актриса свою беременность.

Напомним, в декабре 25-летняя Арзамасова и 47-летний Авербух поженились.

О романе звезды сериала «Папины дочки» и спортсмена стало известно в начале июля 2020-го. Осенью того же года пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые объявила о своем романе публично.

У Ильи Авербуха уже есть сын от первого брака Мартин, он родился в 2004 году и после развода родителей живет с отцом. Для Елизаветы Арзамасовой это будет первый ребенок.

 
 
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Звездная пара, которую только недавно все закончили обсуждать из-за их свадьбы, снова во всех соцсетях. На этот раз причина - беременность Арзамасовой.
 
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