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Авербух и Арзамасова ждут ребенка
Источник материала: Tut.by
Актриса Елизавета Арзамасова беременна от призера Олимпийских игр по фигурному катанию и хореографа Ильи Авербуха. Видео об этом выложила сама Арзамасова в
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали „разоблачать“ бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — прокомментировала актриса свою беременность.
Напомним, в декабре 25-летняя Арзамасова и 47-летний Авербух поженились.
О романе звезды сериала «Папины дочки» и спортсмена стало известно в начале июля 2020-го. Осенью того же года пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые объявила о своем романе публично.
У Ильи Авербуха уже есть сын от первого брака Мартин, он родился в 2004 году и после развода родителей живет с отцом. Для Елизаветы Арзамасовой это будет первый ребенок.
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Звездная пара, которую только недавно все закончили обсуждать из-за их свадьбы, снова во всех соцсетях. На этот раз причина - беременность Арзамасовой.
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