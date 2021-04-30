Минлесхоз: утверждения об увеличившейся в разы заготовке древесины выглядят нелепо

Источник материала: Tut.by

В Беларуси создают больше лесов, чем вырубают, а утверждения об увеличившейся в разы заготовке древесины выглядят нелепо. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Какие еще данные приводит ведомство — читайте ниже.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что происходит и почему люди беспокоятся?

В последнее время в Беларуси стала активно обсуждаться тема белорусского леса. Общий смысл сообщений от людей: лес стали заготавливать ранее не виданными темпами, идет массовая вырубка. Многие обратили внимание на большие склады заготовленной древесины на въездах в лес, на расширяющиеся площади вырубок. При этом в стране пиломатериал подорожал примерно в два раза. Многие связывают это с тем, что предприятия лесопромышленного комплекса все силы бросили на зарабатывание валюты: на лес теперь большой спрос во всем мире, цены растут. Следовательно, нужно оперативнее предлагать свою продукцию.

Но Минлесхоз опровергал это и сообщал, что объемы вырубок в стране не увеличились. Что же касается возросшей цены, то цена на нее формируется рыночным способом — через торги на бирже. Министр лесного хозяйства говорил , что сегодня Беларусь находится на пике лесистости, площадь лесов прирастает и мы входим в десятку передовых лесных держав.

Сегодня Минлесхоз опубликовал новые данные о состоянии дел в лесной отрасли Беларуси.

Сколько лесов в Беларуси?

Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси сегодня составляет около 9,7 млн га.

— При этом в результате целенаправленной работы лесоводов достигнута положительная динамика лесного фонда. Всего за один прошедший год улучшились все основные количественные и качественные показатели лесов, — сообщает ведомство.

лесопокрытая площадь составила 8 334,4 тыс. га (+54,1 тыс. га);

лесистость территории республики достигла 40,1% (+0,2%);

общий запас древесины на корню составил 1 857,6 млн куб.м, в том числе в спелых и перестойных насаждений — 401,6 млн куб. м (+ 1,1% за год);

средний запас насаждений составил 223 куб. м на 1 га (+2 куб. м);

запас спелых и перестойных насаждений достиг 274 куб. м на 1 га (+2 куб. м).

Сколько леса заготовили в 2019 и 2020 годах?

Все леса в Беларуси делятся на четыре категории — природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные, эксплуатационные.

— Заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, изначально создаваемых с целью последующей заготовки лесных ресурсов. Всего в стране около 5,9 млн га эксплуатационных лесов. И по мере созревания «урожая» (в этом плане лесное хозяйство сравнимо с сельским с поправкой лишь на временной фактор) осуществляется заготовка ресурсов. Как и в сельском хозяйстве, если «урожай» вовремя не снять, то он погибает. Здесь уже речь идет о рациональном использовании природных ресурсов, — сообщает Минлесхоз.

В целом за 2020 год в стране было заготовлено чуть менее 27 млн кубометров древесины. Фактически столько же как и в 2019 году. При этом в стране выросли и площадь эксплуатационных лесов, и доля спелых и перестойных насаждений.

— На этом фоне утверждения, что в последнее время в стране в разы нарастили заготовку древесины, выглядят, мягко скажем, нелепо, — говорят в ведомстве.

«Если вырубили — значит пришло время собирать урожай»

Принцип «где захотел — там и вырубил» в Беларуси не работает. Все рубки проводятся в соответствии с лесоустроительными проектами, которые дают четкую картину: где, когда и что можно рубить. Разрабатываются эти проекты раз в 10 лет.

— Да, мы понимаем граждан, которые пишут, дескать, «всю жизнь приезжали к бабушке и дедушке в деревню, там был лес, а сегодня его вырубили». Но если вырубили — значит пришло время собирать урожай, который специально для этого и создавали. Но это не значит, что мы станем жить в пустыне. Леса были и останутся национальным богатством Беларуси, за этим пристально следит государственная лесная охрана. На месте вырубленных насаждений новые появляются в течение трех лет — это закреплено законодательно, — пишет Минлесхоз.

Ведомство утверждает, что в Беларуси не вырубают лесов больше, чем создают. Кстати, за последние 10 лет только в лесном фонде Минлесхоза руками лесоводов было создано более 320 тыс. га новых лесов. Для наглядности — это как трижды взятые вместе Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск и Могилев.

— У каждого дерева (в зависимости от породы) свой срок созревания. К примеру, сосну, ель, пихту и лиственницу в эксплуатационных лесах можно рубить с 81 года, дуб, ясень и клен — со 101 года, березу (кроме карельской) — с 61 года, а осину и тополь — и вовсе с 41. По мнению ученого сообщества, именно в этот период насаждения переходят в категорию «спелых» и если вовремя не снять урожай, то через определенное время он просто погибнет, — сообщают в ведомстве.

Когда увеличится объем заготовки древесины?

Пик созревания леса должен прийтись на 2030-е годы, когда созданные после войны леса перейдут в категорию спелых.

— Вот тогда в стране, действительно, должен увеличиться объем заготовки древесины, но опять же: не потому что так кому-то захочется, а только лишь потому что придет время собирать урожай, — пишет Минлесхоз.

Белорусские леса сегодня сертифицированы по двум международным системам лесной сертификации (FSC и PEFC). Это значит, что мы соблюдаем принципы устойчивого управления, выдерживаем баланс между экологическими, социальными и экономическими интересами. Высокую оценку нашей системе ведения лесного хозяйства сегодня дают во всем мире. По данным ведомства, сегодня Беларусь — в десятке ведущих лесных государств Европы.

Минлесхоз также сравнивает ситуацию с лесами в Беларуси с ситуацией в Польше. Ведомство сообщает, что при меньшей площади лесов (у нас — 9,7 млн га, в Польше — 9,1 млн га) наши соседи ежегодно вырубают более 40 млн кубометров древесины.

— Напомним, что в самый сложный 2018 год, когда Беларусь переживала пик короедного усыхания, у нас было заготовлено порядка 28 млн кубометров. Тогда лесников также беспощадно «носили» по всему интернету. Только если посмотреть на голые факты, то на деле оказывается все не так уж и плохо, — сообщает Минлесхоз.