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Минлесхоз: утверждения об увеличившейся в разы заготовке древесины выглядят нелепо
Источник материала: Tut.by
В Беларуси создают больше лесов, чем вырубают, а утверждения об увеличившейся в разы заготовке древесины выглядят нелепо. Об этом
Что происходит и почему люди беспокоятся?
В последнее время в Беларуси стала активно обсуждаться тема белорусского леса. Общий смысл сообщений от людей: лес стали заготавливать ранее не виданными темпами, идет массовая вырубка. Многие обратили внимание на большие склады заготовленной древесины на въездах в лес, на расширяющиеся площади вырубок. При этом в стране пиломатериал
Но Минлесхоз
Сегодня Минлесхоз
Сколько лесов в Беларуси?
Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси сегодня составляет около 9,7 млн га.
— При этом в результате целенаправленной работы лесоводов достигнута положительная динамика лесного фонда. Всего за один прошедший год улучшились все основные количественные и качественные показатели лесов, — сообщает ведомство.
Сколько леса заготовили в 2019 и 2020 годах?
Все леса в Беларуси делятся на четыре категории — природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные, эксплуатационные.
— Заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, изначально создаваемых с целью последующей заготовки лесных ресурсов. Всего в стране около 5,9 млн га эксплуатационных лесов. И по мере созревания «урожая» (в этом плане лесное хозяйство сравнимо с сельским с поправкой лишь на временной фактор) осуществляется заготовка ресурсов. Как и в сельском хозяйстве, если «урожай» вовремя не снять, то он погибает. Здесь уже речь идет о рациональном использовании природных ресурсов, — сообщает Минлесхоз.
В целом за 2020 год в стране было заготовлено чуть менее 27 млн кубометров древесины. Фактически столько же как и в 2019 году. При этом в стране выросли и площадь эксплуатационных лесов, и доля спелых и перестойных насаждений.
— На этом фоне утверждения, что в последнее время в стране в разы нарастили заготовку древесины, выглядят, мягко скажем, нелепо, — говорят в ведомстве.
«Если вырубили — значит пришло время собирать урожай»
Принцип «где захотел — там и вырубил» в Беларуси не работает. Все рубки проводятся в соответствии с лесоустроительными проектами, которые дают четкую картину: где, когда и что можно рубить. Разрабатываются эти проекты раз в 10 лет.
— Да, мы понимаем граждан, которые пишут, дескать, «всю жизнь приезжали к бабушке и дедушке в деревню, там был лес, а сегодня его вырубили». Но если вырубили — значит пришло время собирать урожай, который специально для этого и создавали. Но это не значит, что мы станем жить в пустыне. Леса были и останутся национальным богатством Беларуси, за этим пристально следит государственная лесная охрана. На месте вырубленных насаждений новые появляются в течение трех лет — это закреплено законодательно, — пишет Минлесхоз.
Ведомство утверждает, что в Беларуси не вырубают лесов больше, чем создают. Кстати, за последние 10 лет только в лесном фонде Минлесхоза руками лесоводов было создано более 320 тыс. га новых лесов. Для наглядности — это как трижды взятые вместе Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск и Могилев.
— У каждого дерева (в зависимости от породы) свой срок созревания. К примеру, сосну, ель, пихту и лиственницу в эксплуатационных лесах можно рубить с 81 года, дуб, ясень и клен — со 101 года, березу (кроме карельской) — с 61 года, а осину и тополь — и вовсе с 41. По мнению ученого сообщества, именно в этот период насаждения переходят в категорию «спелых» и если вовремя не снять урожай, то через определенное время он просто погибнет, — сообщают в ведомстве.
Когда увеличится объем заготовки древесины?
Пик созревания леса должен прийтись на 2030-е годы, когда созданные после войны леса перейдут в категорию спелых.
— Вот тогда в стране, действительно, должен увеличиться объем заготовки древесины, но опять же: не потому что так кому-то захочется, а только лишь потому что придет время собирать урожай, — пишет Минлесхоз.
Белорусские леса сегодня сертифицированы по двум международным системам лесной сертификации (FSC и PEFC). Это значит, что мы соблюдаем принципы устойчивого управления, выдерживаем баланс между экологическими, социальными и экономическими интересами. Высокую оценку нашей системе ведения лесного хозяйства сегодня дают во всем мире. По данным ведомства, сегодня Беларусь — в десятке ведущих лесных государств Европы.
Минлесхоз также сравнивает ситуацию с лесами в Беларуси с ситуацией в Польше. Ведомство сообщает, что при меньшей площади лесов (у нас — 9,7 млн га, в Польше — 9,1 млн га) наши соседи ежегодно вырубают более 40 млн кубометров древесины.
— Напомним, что в самый сложный 2018 год, когда Беларусь переживала пик короедного усыхания, у нас было заготовлено порядка 28 млн кубометров. Тогда лесников также беспощадно «носили» по всему интернету. Только если посмотреть на голые факты, то на деле оказывается все не так уж и плохо, — сообщает Минлесхоз.
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В Беларуси создают больше лесов, чем вырубают, а утверждения об увеличившейся в разы заготовке древесины выглядят нелепо. Об этом сообщает Министерство лесного...
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