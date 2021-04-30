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«Лукашенко не доверят ни Головченко, ни кому-либо из окружения»
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко боится оставлять следующему президенту такие широкие полномочия, как у него, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.
Фото РИА Новости
– В Конституционной комиссии заявили, что нет необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую. При этом правки, которые там предлагают выглядят очень незначительными. О чем это может свидетельствовать? Зачем менять Конституцию, если ничего существенного менять не собираются? Или менять собираются, но предпочитают это пока держать в тайне?
– Сложно говорить об этом, не имея на руках проекта документа, а имея только устные заявления руководителей Конституционной комиссии. Но между парламентской республикой и суперпрезидентской, которая у нас сегодня существует, лежит огромное пространство. И в рамках этого пространства возможны разные варианты перемен.
Не обязательно создавать парламентскую или парламентско-президентскую республику, можно оставить и президентскую, но не с такими широкими полномочиями, как сегодня у Лукашенко. Или хотя бы остановиться на той модели, которая была прописана в Конституции 1994 года, где полномочия президента были достаточно большие, но были полномочия и у других органов власти.
Из заявлений председателя Конституционной комиссии Миклашевича пока трудно сделать вывод, какую установку получила комиссия от Лукашенко.
– Если референдум по изменению Конституции планируют на начало следующего года, зачем Лукашенко понадобился антиконституционный декрет о передаче полномочий Совету безопасности при чрезвычайных обстоятельствах?
– Пока декрета нет, может быть он и не появится – кто его знает. Но я объясняю это намерение тем, что Лукашенко действительно поверил в мифический заговор, и чтобы предотвратить в его понимании хаос в стране, когда он не сможет выполнять функции главы государства, нужен такой чрезвычайны орган как Совет безопасности.
Впечатлившись историей о заговоре, Лукашенко не стал дожидаться изменения Конституции через референдум.
– Но премьер-министр Головченко, к которому согласно Конституции должны перейти полномочия, выглядит преданным ему человеком – неужели Лукашенко не доверяет ему?
– Видимо, не доверяет. И видимо, никому не доверяет. Поэтому считает, что должен быть коллективный президент.
Здесь можно вспомнить, что еще несколько лет назад, когда Лукашенко впервые заговорил о новой Конституции, он так объяснял смысл изменений: нельзя одному человеку доверять такие огромные полномочия, которые есть сегодня у него.
Тут прослеживается та же логика: нельзя доверять одному человеку, премьер-министру, огромные полномочия, луч их разделить на два десятка человек, входящий в Совет безопасности.
– Лукашенко говорил, что это его последний президентский срок. Какой пост он может занять впоследствии?
– Прогнозировать такое означает гадать на кофейной гуще. Лукашенко намекал, что в новой Конституции может быть зафиксирован новый статус Всебелорусского народного собрания. Об остальном сложно гадать.
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Александр Лукашенко боится оставлять следующему президенту такие широкие полномочия, как у него, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.
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