«Лукашенко не доверят ни Головченко, ни кому-либо из окружения»

– В Конституционной комиссии заявили, что нет необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую. При этом правки, которые там предлагают выглядят очень незначительными. О чем это может свидетельствовать? Зачем менять Конституцию, если ничего существенного менять не собираются? Или менять собираются, но предпочитают это пока держать в тайне?





– Сложно говорить об этом, не имея на руках проекта документа, а имея только устные заявления руководителей Конституционной комиссии. Но между парламентской республикой и суперпрезидентской, которая у нас сегодня существует, лежит огромное пространство. И в рамках этого пространства возможны разные варианты перемен.





Не обязательно создавать парламентскую или парламентско-президентскую республику, можно оставить и президентскую, но не с такими широкими полномочиями, как сегодня у Лукашенко. Или хотя бы остановиться на той модели, которая была прописана в Конституции 1994 года, где полномочия президента были достаточно большие, но были полномочия и у других органов власти.





Из заявлений председателя Конституционной комиссии Миклашевича пока трудно сделать вывод, какую установку получила комиссия от Лукашенко.





– Если референдум по изменению Конституции планируют на начало следующего года, зачем Лукашенко понадобился антиконституционный декрет о передаче полномочий Совету безопасности при чрезвычайных обстоятельствах?





– Пока декрета нет, может быть он и не появится – кто его знает. Но я объясняю это намерение тем, что Лукашенко действительно поверил в мифический заговор, и чтобы предотвратить в его понимании хаос в стране, когда он не сможет выполнять функции главы государства, нужен такой чрезвычайны орган как Совет безопасности.





Впечатлившись историей о заговоре, Лукашенко не стал дожидаться изменения Конституции через референдум.





– Но премьер-министр Головченко, к которому согласно Конституции должны перейти полномочия, выглядит преданным ему человеком – неужели Лукашенко не доверяет ему?





– Видимо, не доверяет. И видимо, никому не доверяет. Поэтому считает, что должен быть коллективный президент.





Здесь можно вспомнить, что еще несколько лет назад, когда Лукашенко впервые заговорил о новой Конституции, он так объяснял смысл изменений: нельзя одному человеку доверять такие огромные полномочия, которые есть сегодня у него.





Тут прослеживается та же логика: нельзя доверять одному человеку, премьер-министру, огромные полномочия, луч их разделить на два десятка человек, входящий в Совет безопасности.





– Лукашенко говорил, что это его последний президентский срок. Какой пост он может занять впоследствии?





– Прогнозировать такое означает гадать на кофейной гуще. Лукашенко намекал, что в новой Конституции может быть зафиксирован новый статус Всебелорусского народного собрания. Об остальном сложно гадать.







