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Льготный проезд: пенсионерам приготовили ловушки

30.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 мая пенсионеры снова могут пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в некоторых видах пригородного транспорта. Подробности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в «Минсктрансе».




Ежегодно с 1 мая по 31 октября на период сезонных сельскохозяйственных работ граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50 % от стоимости проезда на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси), а также в поездах региональных линий экономкласса. Это право реализуется на основании проездных документов (билетов), выдаваемых гражданам при предъявлении оригиналов пенсионных удостоверений.

В «Минсктрансе» подчеркнули, что по бесконтактной смарт-карте с транспортными тарифными единицами скидки для пенсионеров не предоставляются: такой льготой можно воспользоваться, только купив бумажный билет. И еще: билет со скидкой водитель в пути не продаст, за ним — только в кассу.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 мая пенсионеры снова могут пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в некоторых видах пригородного транспорта. Подробности корреспонденту агентства...
 
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