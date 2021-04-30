Льготный проезд: пенсионерам приготовили ловушки













Ежегодно с 1 мая по 31 октября на период сезонных сельскохозяйственных работ граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50 % от стоимости проезда на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси), а также в поездах региональных линий экономкласса. Это право реализуется на основании проездных документов (билетов), выдаваемых гражданам при предъявлении оригиналов пенсионных удостоверений.





В «Минсктрансе» подчеркнули, что по бесконтактной смарт-карте с транспортными тарифными единицами скидки для пенсионеров не предоставляются: такой льготой можно воспользоваться, только купив бумажный билет. И еще: билет со скидкой водитель в пути не продаст, за ним — только в кассу.