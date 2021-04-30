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Новая эпоха современного искусства — криптоарт. Как цифровые художники начали зарабатывать миллионы долларов

30.04.2021 13:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В современном искусстве началась новая эпоха – криптоарт. В марте этого года аукционный дом Christie’s продал работу цифрового художника Бипла (Майка Винкельманна) The 5000 Day Selects за 69,3 миллиона долларов. И сделал это не в привычных всем нам деньгах, а в криптовалюте. После этого на рынок криптовалют пришли и другие художники, а за ними и аукционные дома вроде Sotheby’s вместе с мировыми селебрити. По информации The village рассказываем все, что известно о новом направлении в искусстве. 

Вообще, в мире уже достаточно художников, которые работают в диджитале. Просто раньше многие из них сотрудничали с игровой индустрией, ну, или создавали визуал для концертов певцов. Так, например, Майк Винкельманн делал видео для выступлений Кэти Пэрри и Джастина Бибера. Но сейчас у цифровых художников появилась возможность продавать свои работы, как это испокон веков делают «традиционные» художники, – благодаря NFT-маркетплейсам (это специальные криптовалютные биржи). 

Самые демократичные маркетплейсы, где можно найти работы цифровых художников, – OpenSea и Rarible. Самые элитные – SuperRare, Foundation, KnownOrigin и Nifty Gateway, который является партнером аукционного дома Sotheby’s. Его главное отличие – он принимает оплату в долларах с обычных банковских карт. К слову, на элитных маркетплейсах уже были замечены такие селебрити как Граймс, Pussy Riot, Пэрис Хилтон и Эдвард Сноуден. 

Чтобы приобрети работу художника на одном из таких маркетплейсов, нужен онлайн-криптокошелек, например Formatic или MetaMask. После того как вы совершите покупку, в ваш криптокошелек попадет невзаимозаменяемый токен (каждый такой токен может служить цифровым сертификатом, который представляет уникальный объект, в том числе произведение искусства). Содержимое кошелька можно посмотреть через сайт Etherscan, на котором отображаются все кошельки и транзакции в блокчейне Ethereum. Главное – не потерять номер и приватный ключ кошелька. 

После покупки работы на NFT-маркетплейсе вы можете получить от художника саму картинку или видео в хорошем разрешении. 

Как выглядит мировой криптоарт: Бипл, работу которого купили за 69,3 миллиона долларов

Мурат Пак, продал работу за 1,4 миллиона долларов


Рафаэль Розендаль, продал работу за 310 тысяч долларов

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