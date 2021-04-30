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Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз в истории
Источник материала: Tut.by
Stratolaunch, считающийся самым большим действующим самолетом в мире, совершил свой второй полет. Об этом
Самолет поднялся в воздух с площадки аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Испытательный полет, по предварительным данным, признан успешным. Его цели не сообщаются.
Первый полет Stratolaunch состоялся в апреле 2019 года.
Созданная при участии сооснователя Microsoft Пола Аллена американская фирма Stratolaunch располагает самым большим по размаху крыла и длине самолетом в мире, изначально предназначенным для запуска ракет космического назначения. После смерти Аллена планы Stratolaunch поменялись: в компании отказались от разработки собственной ракеты воздушного старта и решили использовать самолет для испытаний гиперзвуковых технологий в интересах Пентагона и его подрядчиков.
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Уникальная машина предназначена для запуска ракет в космос.
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