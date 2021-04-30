Диетолог составила пасхальное меню для тех, кто не хочет переедать за праздничным столом

Источник материала: Tut.by

Диетолог Марта Марудова поделилась в своем Instagram пасхальным меню, которое подойдет для тех, кто и в праздники следит за своей фигурой.



Марта Марудова Диетолог -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса

Творожная Пасха

Для приготовления понадобится:

творог 500 г (лучше сухой, протереть через сито);

яйца 3 шт. (1 желток убрать);

сливочное масло — 100 г;

изюм — 50 г;

цукаты или сухофрукты — 50 г;

мед — 1 ст. ложка (можно без него);

греческий йогурт — 100 г.

Как готовить: все ингредиенты смешайте, взбейте и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном. После появления первых пузырьков творожную массу снимите с огня, охладите — она станет жидкой. Переложите массу в форму (такие продаются в магазинах), уберите в холодильник до застывания.



Фото: pixabay.com

Вариант пасхального меню

Бутерброды из цельнозернового хлеба с творожным сыром, ягодами и мятой. Как готовить: хлеб нарезаете, смазываете творожным сыром и украшаете любимыми ягодами, мятой.

Как готовить: хлеб нарезаете, смазываете творожным сыром и украшаете любимыми ягодами, мятой. Теплый салат с индейкой, зеленью, томатами и сладким перцем. Как готовить: индейку запекаете или отвариваете, по готовности — нарезаете крупно. Произвольно нарезаете томаты и перец. Овощи смешиваете с теплой индейкой, зеленью и заправляете лимонным соком или оливковым маслом.

Как готовить: индейку запекаете или отвариваете, по готовности — нарезаете крупно. Произвольно нарезаете томаты и перец. Овощи смешиваете с теплой индейкой, зеленью и заправляете лимонным соком или оливковым маслом. Салат из сельдерея и огурца с рукколой, петрушкой, орехами и черносливом. Как готовить: все овощи и зелень нарезаете произвольно, добавляете к ним слегка обжаренные орехи, вымытый чернослив. Заправляете салат оливковым маслом.

Как готовить: все овощи и зелень нарезаете произвольно, добавляете к ним слегка обжаренные орехи, вымытый чернослив. Заправляете салат оливковым маслом. Стейки из семги с лимонным соком, запеченные с томатами и шампиньонами. Как готовить: рыбу помещаете на 15−20 минут в духовку вместе с томатами и шампиньонами. После запекания сбрызгиваете рыбу лимонным соком.

Как готовить: рыбу помещаете на 15−20 минут в духовку вместе с томатами и шампиньонами. После запекания сбрызгиваете рыбу лимонным соком. Картофель в мундире, запеченный с шампиньонами и зеленью. Как готовить: картофель хорошо промываете, кладете в духовку на 30 минут. За 10 минут до готовности кладете к картофелю шампиньоны целиком. Достаете все из духовки посыпаете зеленью и подаете к столу.



Фото: unsplash.com

Фруктово-ягодный десерт с греческим йогуртом и мятой. Как готовить: ягоды и фрукты промываете, нарезаете кусочками, заправляете греческим йогуртом. Украсить десерт можно мятой и кокосовой стружкой.