Диетолог составила пасхальное меню для тех, кто не хочет переедать за праздничным столом

Диетолог Марта Марудова поделилась в своем Instagram пасхальным меню, которое подойдет для тех, кто и в праздники следит за своей фигурой.
Марта МарудоваДиетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса
Творожная Пасха
Для приготовления понадобится:
творог 500 г (лучше сухой, протереть через сито);
яйца 3 шт. (1 желток убрать);
сливочное масло — 100 г;
изюм — 50 г;
цукаты или сухофрукты — 50 г;
мед — 1 ст. ложка (можно без него);
греческий йогурт — 100 г.
Как готовить: все ингредиенты смешайте, взбейте и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном. После появления первых пузырьков творожную массу снимите с огня, охладите — она станет жидкой. Переложите массу в форму (такие продаются в магазинах), уберите в холодильник до застывания.
Вариант пасхального меню
Бутерброды из цельнозернового хлеба с творожным сыром, ягодами и мятой. Как готовить: хлеб нарезаете, смазываете творожным сыром и украшаете любимыми ягодами, мятой.
Теплый салат с индейкой, зеленью, томатами и сладким перцем. Как готовить: индейку запекаете или отвариваете, по готовности — нарезаете крупно. Произвольно нарезаете томаты и перец. Овощи смешиваете с теплой индейкой, зеленью и заправляете лимонным соком или оливковым маслом.
Салат из сельдерея и огурца с рукколой, петрушкой, орехами и черносливом. Как готовить: все овощи и зелень нарезаете произвольно, добавляете к ним слегка обжаренные орехи, вымытый чернослив. Заправляете салат оливковым маслом.
Стейки из семги с лимонным соком, запеченные с томатами и шампиньонами. Как готовить: рыбу помещаете на 15−20 минут в духовку вместе с томатами и шампиньонами. После запекания сбрызгиваете рыбу лимонным соком.
Картофель в мундире, запеченный с шампиньонами и зеленью. Как готовить: картофель хорошо промываете, кладете в духовку на 30 минут. За 10 минут до готовности кладете к картофелю шампиньоны целиком. Достаете все из духовки посыпаете зеленью и подаете к столу.
Фруктово-ягодный десерт с греческим йогуртом и мятой. Как готовить: ягоды и фрукты промываете, нарезаете кусочками, заправляете греческим йогуртом. Украсить десерт можно мятой и кокосовой стружкой.