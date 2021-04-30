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Диетолог составила пасхальное меню для тех, кто не хочет переедать за праздничным столом

30.04.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Диетолог Марта Марудова поделилась в своем Instagram пасхальным меню, которое подойдет для тех, кто и в праздники следит за своей фигурой.


  • Марта МарудоваДиетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса

Творожная Пасха

Для приготовления понадобится:

  • творог 500 г (лучше сухой, протереть через сито);
  • яйца 3 шт. (1 желток убрать);
  • сливочное масло — 100 г;
  • изюм — 50 г;
  • цукаты или сухофрукты — 50 г;
  • мед — 1 ст. ложка (можно без него);
  • греческий йогурт — 100 г.

Как готовить: все ингредиенты смешайте, взбейте и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном. После появления первых пузырьков творожную массу снимите с огня, охладите — она станет жидкой. Переложите массу в форму (такие продаются в магазинах), уберите в холодильник до застывания.


Фото: pixabay.com

Вариант пасхального меню

  • Бутерброды из цельнозернового хлеба с творожным сыром, ягодами и мятой. Как готовить: хлеб нарезаете, смазываете творожным сыром и украшаете любимыми ягодами, мятой.
  • Теплый салат с индейкой, зеленью, томатами и сладким перцем. Как готовить: индейку запекаете или отвариваете, по готовности — нарезаете крупно. Произвольно нарезаете томаты и перец. Овощи смешиваете с теплой индейкой, зеленью и заправляете лимонным соком или оливковым маслом.
  • Салат из сельдерея и огурца с рукколой, петрушкой, орехами и черносливом. Как готовить: все овощи и зелень нарезаете произвольно, добавляете к ним слегка обжаренные орехи, вымытый чернослив. Заправляете салат оливковым маслом.
  • Стейки из семги с лимонным соком, запеченные с томатами и шампиньонами. Как готовить: рыбу помещаете на 15−20 минут в духовку вместе с томатами и шампиньонами. После запекания сбрызгиваете рыбу лимонным соком.
  • Картофель в мундире, запеченный с шампиньонами и зеленью. Как готовить: картофель хорошо промываете, кладете в духовку на 30 минут. За 10 минут до готовности кладете к картофелю шампиньоны целиком. Достаете все из духовки посыпаете зеленью и подаете к столу.

Фото: unsplash.com
  • Фруктово-ягодный десерт с греческим йогуртом и мятой. Как готовить: ягоды и фрукты промываете, нарезаете кусочками, заправляете греческим йогуртом. Украсить десерт можно мятой и кокосовой стружкой.

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Диетолог Марта Марудова поделилась в своем Instagram пасхальным меню, которое подойдет для тех, кто и в праздники следит за своей фигурой.
 
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