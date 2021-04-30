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Представлен новый седан Honda Civic

30.04.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пару недель спустя после публикации первого изображения нового седана Civic в Honda выложили все карты на стол — теперь можно рассмотреть машину во всех деталях.


Прошлой осенью Civic одиннадцатого поколения был представлен в статусе прототипа, а теперь на фотографиях красуется финальная версия — именно в таком виде седан выйдет на американский рынок: на пути к конвейеру он почти не изменился. Новый Civic создан на модернизированной платформе предшественника с передними стойками McPherson и задней многорычажкой.


Кузов новинки стал жестче, габаритная длина немного выросла — от носа до хвоста у седана 4,67 м. Колесная база прибавила 3,6 см (2,74 м), стала шире задняя колея, а еще в Honda обещают, что новый Civic будет более «драйверским», чем седан уходящего поколения.


В салоне, оформленном в новом фирменном стиле, от предшественника не осталось и следа — дефлекторы вентиляции, например, прикрыты сеткой во всю ширину передней панели с отдельно стоящим дисплеем (на 7 или 9 дюймов в зависимости от версии) мультимедиа-системы.


А еще Civic впервые обзавелся виртуальными приборами с 10,2-дюймовым экраном — пускай и в самых дорогих комплектациях. За доплату доступна аудиосистема Bose с 12 динамиками. Объем багажника — 419 л. На всех версиях установлен комплекс электронных ассистентов Honda Sensing с фронтальной камерой (адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе).


Заокеанским покупателям Civic предложат с двумя бензиновыми «четверками» — «атмосферником» объемом 2 л (158 л.с. и 187 Нм крутящего момента) и турбомотором 1.5 (180 л.с. и 240 Нм). Оба работают в связке с вариатором.


Сборка нового Civic налаживается на канадском предприятии Honda — старт продаж в Северной Америке запланирован на лето. Позже появится и хэтчбек, который будет сходить с конвейера завода компании в Гринсбурге (штат Индиана).

 
 
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Пару недель спустя после публикации первого изображения нового седана Civic в Honda выложили все карты на стол - теперь можно рассмотреть машину во всех деталях.
 
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