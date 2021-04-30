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Опрос: куда рванете на большие майские выходные?
Источник материала: Onliner
Всего через неделю белорусы смогут временно выбросить слово «работа» из своего лексикона и наконец-то по-человечески отдохнуть. Надеемся, что в суете белорусской действительно никто не забыл, что целых четыре дня, с 8 по 11 мая, можно будет законно ничего не делать. Или делать, но уже для себя, а не для начальника. Ну а мы в редакции хотим узнать, как вы планируете провести большие выходные и, возможно, даже почерпнуть какие-то идеи.
Чем займетесь на майские?
Чтобы сделать свой выбор,
Если не нашли в опросе подходящего варианта, пишите в комментариях, что такого интересного вы придумали на майские праздники.
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