Опрос: куда рванете на большие майские выходные?

Источник материала: Onliner

Всего через неделю белорусы смогут временно выбросить слово «работа» из своего лексикона и наконец-то по-человечески отдохнуть. Надеемся, что в суете белорусской действительно никто не забыл, что целых четыре дня, с 8 по 11 мая, можно будет законно ничего не делать. Или делать, но уже для себя, а не для начальника. Ну а мы в редакции хотим узнать, как вы планируете провести большие выходные и, возможно, даже почерпнуть какие-то идеи.

Чем займетесь на майские?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Буду праздновать День Победы Поеду в деревню к предкам Закопаюсь на даче в грядках Спущу всю зарплату в баре Сдам ПЦР и рвану на моря Устрою трип по Беларуси Продолжу работать Образованием (почитаю законы) Спрячусь от мира в лесу Пролежу на диване Голосовать

Если не нашли в опросе подходящего варианта, пишите в комментариях, что такого интересного вы придумали на майские праздники.