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Опрос: куда рванете на большие майские выходные?

30.04.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Всего через неделю белорусы смогут временно выбросить слово «работа» из своего лексикона и наконец-то по-человечески отдохнуть. Надеемся, что в суете белорусской действительно никто не забыл, что целых четыре дня, с 8 по 11 мая, можно будет законно ничего не делать. Или делать, но уже для себя, а не для начальника. Ну а мы в редакции хотим узнать, как вы планируете провести большие выходные и, возможно, даже почерпнуть какие-то идеи.

Чем займетесь на майские?

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Если не нашли в опросе подходящего варианта, пишите в комментариях, что такого интересного вы придумали на майские праздники.

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Всего через неделю белорусы смогут временно выбросить слово «работа» из своего лексикона и наконец-то по-человечески отдохнуть. Надеемся, что в суете белорусской...
 
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