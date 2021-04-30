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Один продал, другие приехали утром, погрузили в бус: так похищают мототранспорт

30.04.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Молодечно правоохранители раскрыли похищение мопеда, стоявшего у края проезжей части на улице Франциска Скорины. С заявлением в милицию обратился 20-летний владелец транспортного средства.

В районе стоянки мопеда отсутствуют камеры видеонаблюдения, а владелец точно не знал, когда именно пропал транспорт. Тем не менее было установлено, что мопед похитили неделю назад.

— Ранним утром, около 7:30, люди загрузили байк в бус и уехали в неизвестном направлении. Об этом милиционерам рассказал очевидец, который в тот момент проходил мимо и записал регистрационный номер машины, — рассказали в УВД Минской области.

Оперативники установили личность владельца микроавтобуса: им оказался 27-летний житель агрогородка Олехновичи. Он пояснил, что незадолго до того разместил в интернете объявление о покупке мототехники. После чего с ним связался мужчина, который предложил приобрести мопед всего за 300 белорусских рублей.

— Лишь на месте совершения сделки, а именно там, где был припаркован байк в Молодечно, покупателю «раскрыли карты»: документы на транспортное средство и ключи утеряны. Но, как уверял лжевладелец, мопед был исправен. В результате стороны сошлись на сумме в 100 белорусских рублей. К слову, опасаясь возможного подвоха в ситуации, в скором времени и новый хозяин мопеда продал технику другому иногороднему гражданину, — отметили в УВД.

Предполагаемого продавца мопеда также вычислили.

— След привел в общежитие, напротив которого вдоль обочины и стоял пропавший транспорт, — рассказали в милиции. — Подозреваемого, безработного 18-летнего молодечненца, милиционеры доставили для разбирательства в райотдел. Изначально парень отрицал свою причастность к инциденту, потом признался в содеянном. Фигурант пояснил, что, нуждался в деньгах и решил провернуть выгодное дельце, а вырученные наличные потратил на ремонт мобильного телефона.

Действиям подозреваемого дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса — «Кража». Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники милиции установили местонахождение похищенного мопеда. В ближайшее время он будет изъят и после проведения необходимых мероприятий возвращен законному владельцу.

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В Молодечно правоохранители раскрыли похищение мопеда, стоявшего у края проезжей части на улице Франциска Скорины. С заявлением в милицию обратился 20-летний...
 
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